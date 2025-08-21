Zug Estates Holding AG
Medienmitteilung
Die Zug Estates Holding AG hat heute erfolgreich einen weiteren Green Bond über CHF 100 Mio. am Schweizer Kapitalmarkt platziert. Die festverzinsliche Anleihe hat einen Coupon von 1.25% und eine Laufzeit von sieben Jahren. Die Liberierung erfolgt am 25. September 2025. Die Emissionserlöse werden zur Refinanzierung von nachhaltigen Projekten gemäss dem Green Finance Framework von Zug Estates verwendet. Die Zürcher Kantonalbank und UBS AG agieren als Joint Lead Managers der Transaktion. Die Zulassung zum Handel an der SIX Swiss Exchange wird beantragt.
