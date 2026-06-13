© Foto: DALLE (KI-Bild) - OpenAIBringt Pharma mehr Rendite als Öl? Eine Studie zu 29.078 US-Aktien und ihrer Buy-and-Hold-Gesamtrendite zwischen 1925 und 2023 zeigt jedenfalls, dass die Aktie von Abbott mehr Rendite einbrachte als Exxon Mobil.Wer am 01. März 1935 1 US-Dollar in Aktien des US-Pharmaherstellers Abbott Laboratories investiert, die Anteile bis zum 29. Dezember 2023 gehalten und sämtliche Dividenden konsequent reinvestiert hätte, wäre theoretisch am Ende auf einen Anlagewert von 78.038 US-Dollar gekommen. Das entspricht einer kumulierten Buy-and-Hold-Gesamtrendite von beeindruckenden 78.03730,36 Prozent. Zum Vergleich: Abbott schnitt damit deutlich besser ab als der Ölmulti Exxon Mobil. Die Aktie von Exxon …
Enthaltene Werte: US0028241000,US0970231058,US1912161007,US3695501086,US4278661081,US4592001014,US67066G1040,US02209S1033,US9291601097,US30231G1022,XC0009677409,XC0007924514,US42824C1099,US78409V1044,US13645RBF01Den vollständigen Artikel lesen
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