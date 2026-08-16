© Foto: DALLE (KI-BILD) - OpenAIAgrar und Lebensmittel schlagen Öl: Eine Studie zu 29.078 US-Aktien zeigt, dass Archer Daniels Midland von 1925 bis 2023 eine höhere Gesamtrendite erzielte als Exxon. Die Hintergründe.Hätte man am 31. Dezember 1925 einen US-Dollar in Aktien des US-amerikanischen Agrar- und Lebensmittelherstellers Archer Daniels Midland investiert, die Anteile bis zum 29. Dezember 2023 gehalten und sämtliche Dividenden konsequent reinvestiert, so hätte sich der Anlagewert theoretisch auf 51.811 US-Dollar belaufen. Dies entspricht einer kumulierten Buy-and-Hold-Gesamtrendite von beeindruckenden 5.181.049,17 Prozent. Zum Vergleich: Archer Daniels Midland schnitt damit deutlich besser ab als der Ölmulti …
Enthaltene Werte: US0028241000,US0394831020,US0970231058,US1912161007,US2441991054,US3695501086,US4278661081,US4592001014,US67066G1040,US02209S1033,US9291601097,US30231G1XXX,XC0009677XXX,XC0007924XXX,US42824C1099,US78409V1044,US13645RBXXXDen vollständigen Artikel lesen
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