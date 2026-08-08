© Foto: wO-ChatGPTAmerikas Farmer kämpfen mit sinkenden Einnahmen und steigenden Kosten. Nun verschärfen Kreditgeber ihre Kontrollen. Der Agrarkreditmarkt sendet ein deutliches Warnsignal.Auf den Feldern der Vereinigten Staaten schrillt die nächste Warnsirene. Viele Farmer leiden bereits unter niedrigen Verkaufspreisen, hohen Betriebskosten und schwachen Exportaussichten. Nun wächst auch bei ihren Kreditgebern die Nervosität. Banken und landwirtschaftliche Finanzierer beobachten eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage. Die Institute verlangen bereits mehr Sicherheiten und prüfen neue Kredite deutlich genauer. Die Krise der amerikanischen Landwirtschaft beginnt, auf den Kreditmarkt überzugreifen. Noch …
Enthaltene Werte: US0394831020,US0010841023,DE000BASF111,DE000BAY0017,US2441991054,US59156R1086,US0605051046,US12492A1XXX,XD0002742XXX,US61945C1036,NL0010545661,XD0002742XXX,XD0137824XXX,CA67077M1086,US22052L1044,CH1300646267Den vollständigen Artikel lesen
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