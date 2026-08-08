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WKN: 858388 | ISIN: US0605051046 | Ticker-Symbol: NCB
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07.08.26 | 21:28
54,53 Euro
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Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
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BANK OF AMERICA CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BANK OF AMERICA CORPORATION 5-Tage-Chart
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54,4654,7907.08.
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AGCO
AGCO CORPORATION Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AGCO CORPORATION90,46+1,66 %
ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY66,12-0,18 %
BANK OF AMERICA CORPORATION54,53-0,18 %
BASF SE51,50+0,35 %
BAYER AG49,810+0,83 %
BUNGE GLOBAL SA94,30+0,62 %
CNH INDUSTRIAL NV9,470+0,32 %
CORTEVA INC66,78+0,48 %
DEERE & COMPANY538,00+0,19 %
METLIFE INC84,46-0,12 %
NUTRIEN LTD55,56-0,29 %
THE MOSAIC COMPANY19,880-0,35 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.