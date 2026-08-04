Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von MustGrow Biologics Corp. Investments in den Agrarsektor gelten als stabile Wetten - schließlich sorgt die Demografie für eine konstant wachsende Nachfrage. Doch so einfach ist es nicht - Unternehmen aus der Branche erhalten auch Gegenwind. Klimawandel und Gesetzgeber sorgen dafür, dass Unternehmen aus dem Agrarwesen unter ständigem Anpassungsdruck stehen. Um die Versorgung von etwa 9,7 Mrd. Menschen mit Nahrungsmitteln bis zum Jahr 2050 sicherzustellen, fordern Experten eine deutliche Steigerung der Nahrungsmittelproduktion bei zugleich schrumpfender Ackerfläche. Gleichzeitig drängen Regulierungsbehörden weltweit auf das Verbot klassischer Pflanzenschutzmittel. Die EU peilt bis 2030 25 % ökologische Landwirtschaft an und hat viele konventionelle Pflanzenschutz-Produkte bereits verboten. Das eröffnet Potenzial für biologische Alternativen. Wir beleuchten den Markt und stellen Unternehmen vor.
Enthaltene Werte: CA62822A1030,US22052L1044,DE000BASF111Den vollständigen Artikel lesen ...
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