Es bleibt trocken in Deutschland. Dementsprechend sinken die Pegelstände im Rhein immer weiter. Bei Firmen wie BASF, die auf eine möglichst reibungslose Schifffahrt angewiesen sind, werden zunehmend ungute Erinnerungen an 2018 wach, als man wegen des anhaltenden Niedrigwassers deutliche Gewinneinbußen verkraften musste. Angesichts des Niedrigwassers am Rhein soll eine nationale Taskforce nach dem Willen von Nordrhein-Westfalens Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) rasch konkrete Maßnahmen abstimmen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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