Die Quartalsberichtssaison läuft auf Hochtouren. In der neuen Handelswoche geht es im deutschen Leitindex hoch her, veröffentlichen doch zahlreiche Schwergewichte in den kommenden Tagen Daten. BASF legte hingegen bereits am 29. Juli die Finanzergebnisse für das 2. Quartal 2026 vor. Der Konzern überzeugte. Die Auswirkungen der Zahlen auf den Aktienkurs blieben jedoch begrenzt. Nach einer ersten positiven Reaktion kamen Gewinnmitnahmen auf. Kann ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de