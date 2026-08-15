Allmählich nähert sich die Berichtssaison ihrem Ende. Mittlerweile haben nahezu alle großen und wichtigen Unternehmen ihre Ergebnisse für das letzte Quartal veröffentlicht. Am 26.8. folgen natürlich noch die für den gesamten Markt enorm wichtigen Zahlen und der Ausblick von Nvidia. Und auch in der kommenden Woche berichten Dow-Jones-Konzerne. Am Donnerstag legt Walmart vor US-Börsenstart die Zahlen zum zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 vor. Wer wissen will, wie es dem US-Verbraucher wirklich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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