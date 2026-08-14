© Foto: Michele Eve Sandberg - Sipa USAVor den Quartalszahlen trauen Wall-Street-Experten Walmart eine positive Überraschung zu. Die Analysten sehen trotz nachlassendem Konsum bei einkommensschwachen Kunden Potenzial für steigende Margen im 2. Halbjahr.Walmart steht vor der Veröffentlichung seiner Zahlen zum zweiten Quartal, und die Analysten von BofA Securities zeigen sich zuversichtlich. Das Analystenhaus bestätigt seine Kaufempfehlung und ein Kursziel von 144 US-Dollar. Als Treiber nennen die Experten vor allem das anziehende Digitalgeschäft und steigende Gewinnmargen im Onlinehandel. Für das abgelaufene Quartal rechnet BofA mit einem Gewinn je Aktie von 0,74 US-Dollar, unverändert zur bisherigen Prognose. Allerdings haben …
Enthaltene Werte: US9311421039Den vollständigen Artikel lesen
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