© Foto: Phelan M. Ebenhack - FR121174 APDie Börsen hangeln sich von Rekord zu Rekord - doch jetzt kommen gleich mehrere Härtetests: Walmart und Home Depot zeigen, wie stark der US-Konsum wirklich ist, das Fed-Protokoll könnte die Zinsdebatte neu entfachen.Die Kalenderwoche 34 hält gleich einige wichtige Impulse für die Märkte bereit. Am Mittwoch wird das Fed-Protokoll veröffentlicht. Das erlaubt Einsicht in die Stimmung der Notenbank-Mitglieder: Tragen alle das Credo von Kevin Warsh, den US-amerikanischen Leitzins unberührt zu lassen? Er hält sich auch deshalb mit Erhöhungen zurück, weil die letzten Inflaionsdaten trotz der Iran-Krise moderat ausgefallen sind, obwohl sie noch weit vom 2 Prozent-Ziel der Fed entfernt sind. …
Enthaltene Werte: DE0007314007,US4370761029,US9311421039,US12650W1071Den vollständigen Artikel lesen
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