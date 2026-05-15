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WKN: 884437 | ISIN: US8552441094 | Ticker-Symbol: SRB
Tradegate
15.05.26 | 08:00
91,04 Euro
-1,20 % -1,11
Branche
Nahrungsmittel/Agrar
Aktienmarkt
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STARBUCKS CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
STARBUCKS CORPORATION 5-Tage-Chart
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AF GRUPPEN ASA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AF GRUPPEN ASA16,700-0,95 %
AGCO CORPORATION99,50-0,50 %
ALGOMA CENTRAL CORPORATION13,7000,00 %
AMERANT BANCORP INC17,8000,00 %
AMGEN INC285,20-0,97 %
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD8,359-1,23 %
ARTESIAN RESOURCES CORPORATION32,160+0,16 %
ASBISC ENTERPRISES PLC16,460-0,24 %
ASSURED GUARANTY LTD62,50+1,63 %
AUBAY SA50,900,00 %
BASSETT FURNITURE INDUSTRIES INC14,780+2,50 %
BCP INVESTMENT CORPORATION6,0500,00 %
BEACON FINANCIAL CORPORATION24,2000,00 %
BLACK HILLS CORPORATION63,700,00 %
BLACKROCK CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST13,634+0,72 %
BLACKROCK ENHANCED GLOBAL DIVIDEND TRUST10,0700,00 %
BLACKROCK HEALTH SCIENCES TERM TRUST12,0000,00 %
BOUVET ASA4,4550,00 %
BURKE & HERBERT FINANCIAL SERVICES CORP62,34+0,02 %
BURKHALTER HOLDING AG192,000,00 %
BUSINESS FIRST BANCSHARES INC23,0000,00 %
CAPITAL SOUTHWEST CORPORATION20,460+0,20 %
CB FINANCIAL SERVICES INC29,800-0,33 %
CHEMOURS COMPANY21,730+1,45 %
CINTAS CORPORATION142,22+0,75 %
CONNECTONE BANCORP INC24,800-0,80 %
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION237,00+0,47 %
CORBION NV18,480-4,99 %
CRH PLC92,48+0,15 %
DASSAULT AVIATION SA276,00-2,47 %
DOMINARI HOLDINGS INC3,408+2,40 %
DUKE ENERGY CORPORATION106,400,00 %
EAGLE BANCORP MONTANA INC17,3000,00 %
EASTERN COMPANY16,000-5,88 %
EMERSON ELECTRIC CO118,10-0,25 %
ENGHOUSE SYSTEMS LIMITED10,600+0,95 %
ESQUIRE FINANCIAL HOLDINGS INC105,12+0,06 %
FEDERAL SIGNAL CORPORATION91,500,00 %
FERGUSON ENTERPRISES INC202,00+1,84 %
FIRST COMMUNITY BANCSHARES INC42,020-0,02 %
FIRST MID BANCSHARES INC42,380-0,14 %
FIRSTCASH HOLDINGS INC196,00+0,69 %
FLOWCO HOLDINGS INC22,4000,00 %
FORTIS INC48,540+0,27 %
GREENE COUNTY BANCORP INC25,050+0,40 %
HCI GROUP INC130,000,00 %
HERSHEY COMPANY164,85+0,61 %
HERZFELD CREDIT INCOME FUND INC1,4400,00 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC187,00+0,06 %
INFREA AB1,3500,00 %
INPLAY OIL CORP10,2400,00 %
INVESCO LIMITED24,250+2,75 %
IRADIMED CORPORATION73,50+2,08 %
JABIL INC298,70-0,23 %
JM SMUCKER COMPANY86,76+1,02 %
KAYNE ANDERSON ENERGY INFRASTRUCTURE FUND INC11,2400,00 %
KAZAKHTELECOM JSC GDR3,1000,00 %
MARKETWISE INC17,400+0,75 %
MAXIMUS INC51,00-0,97 %
MIDDLESEX WATER COMPANY51,920,00 %
MIDLAND STATES BANCORP INC22,4000,00 %
MOODYS CORPORATION370,00-0,80 %
MSCI INC486,40+0,19 %
NUVEEN MUNICIPAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND9,1500,00 %
NUVEEN NEW YORK QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND9,6370,00 %
NV BEKAERT SA40,650-6,44 %
OFS CREDIT COMPANY INC3,0660,00 %
ORIGIN BANCORP INC38,6000,00 %
OTIS WORLDWIDE CORPORATION62,46-0,19 %
OTTER TAIL CORPORATION75,500,00 %
OXFORD LANE CAPITAL CORP8,740-0,46 %
PARAMOUNT RESOURCES LTD19,320-1,13 %
PETRUS RESOURCES LTD1,070-2,73 %
PHILLIPS EDISON & COMPANY INC33,2000,00 %
PINE CLIFF ENERGY LTD0,3640,00 %
POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD17,0000,00 %
PROPEL HOLDINGS INC13,100-1,50 %
PROVIDENT FINANCIAL SERVICES INC18,3000,00 %
REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INC18,400-1,08 %
RITHM PROPERTY TRUST INC12,3000,00 %
ROYALTY PHARMA PLC45,995+1,14 %
SB FINANCIAL GROUP INC17,0000,00 %
SELECTIVE INSURANCE GROUP INC72,000,00 %
SLIGRO FOOD GROUP NV12,920+0,16 %
SOUND POINT MERIDIAN CAPITAL INC10,0000,00 %
SOUTHERN MISSOURI BANCORP INC67,53-0,07 %
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC75,500,00 %
STANDARD MOTOR PRODUCTS INC32,800-1,80 %
STARBUCKS CORPORATION91,04-1,20 %
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC4,460-2,62 %
SUPERIOR GROUP OF COMPANIES INC9,300-6,06 %
TKH GROUP NV47,700-3,13 %
TRINITY CAPITAL INC14,640+0,27 %
UMH PROPERTIES INC12,800-0,78 %
WERELDHAVE NV20,050-6,53 %
WINGSTOP INC104,65+3,82 %
YANTAI NORTH ANDRE JUICE CO LTD1,870-3,11 %
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