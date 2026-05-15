|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|AF GRUPPEN ASA
|NO0003078107
|6,5 NOK
|0,6029 EUR
|AGCO CORPORATION
|US0010841023
|0,3 USD
|0,257 EUR
|AIR LIQUIDE SA ADR
|US0091262024
|0,8714 USD
|0,7467 EUR
|AIXTRON SE ADR
|US0096062031
|0,3531 USD
|0,3025 EUR
|ALBEMARLE CORPORATION PREF A
|US0126532003
|0,9062 USD
|0,7765 EUR
|ALGOMA CENTRAL CORPORATION
|CA0156441077
|0,21 CAD
|0,1311 EUR
|AMERANT BANCORP INC
|US0235761014
|0,09 USD
|0,0771 EUR
|AMGEN INC
|US0311621009
|2,52 USD
|2,1593 EUR
|ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
|KYG040111059
|1,08 HKD
|0,1181 EUR
|ARTESIAN RESOURCES CORPORATION
|US0431132085
|0,3199 USD
|0,2741 EUR
|ASBISC ENTERPRISES PLC
|CY1000031710
|0,35 USD
|0,2999 EUR
|ASSURED GUARANTY LTD
|BMG0585R1060
|0,38 USD
|0,3256 EUR
|AUBAY SA
|FR0000063737
|-
|0,8 EUR
|BASSETT FURNITURE INDUSTRIES INC
|US0702031040
|0,2 USD
|0,1713 EUR
|BCP INVESTMENT CORPORATION
|US73688F2011
|0,09 USD
|0,0771 EUR
|BEACON FINANCIAL CORPORATION
|US0846801076
|0,3225 USD
|0,2763 EUR
|BLACK HILLS CORPORATION
|US0921131092
|0,703 USD
|0,6024 EUR
|BLACKROCK CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST
|US09260U1097
|0,2579 USD
|0,2209 EUR
|BLACKROCK ENHANCED GLOBAL DIVIDEND TRUST
|US0925011050
|0,0827 USD
|0,0708 EUR
|BLACKROCK HEALTH SCIENCES TERM TRUST
|US09260E1055
|0,11 USD
|0,0942 EUR
|BOUVET ASA
|NO0010360266
|3 NOK
|0,2782 EUR
|BURKE & HERBERT FINANCIAL SERVICES CORP
|US12135Y1082
|0,55 USD
|0,4712 EUR
|BURKHALTER HOLDING AG
|CH0212255803
|2,6 CHF
|2,8431 EUR
|BUSINESS FIRST BANCSHARES INC
|US12326C1053
|0,15 USD
|0,1285 EUR
|CAPITAL SOUTHWEST CORPORATION
|US1405011073
|0,1934 USD
|0,1657 EUR
|CB FINANCIAL SERVICES INC
|US12479G1013
|0,28 USD
|0,2399 EUR
|CHEMOURS COMPANY
|US1638511089
|0,0875 USD
|0,0749 EUR
|CINTAS CORPORATION
|US1729081059
|0,45 USD
|0,3856 EUR
|COCA-COLA HBC AG ADR
|US1912232055
|1,3844 USD
|1,1863 EUR
|CONNECTONE BANCORP INC
|US20786W1071
|0,195 USD
|0,167 EUR
|CONSTELLATION ENERGY CORPORATION
|US21037T1097
|0,4265 USD
|0,3654 EUR
|CONSTELLATION ENERGY CORPORATION CDR
|CA2099571093
|0,0292 CAD
|0,0182 EUR
|CORBION NV
|NL0010583399
|-
|1 EUR
|CRH PLC
|IE0001827041
|0,39 USD
|0,3341 EUR
|DASSAULT AVIATION SA
|FR0014004L86
|-
|4,78 EUR
|DOMINARI HOLDINGS INC
|US0088753043
|0,3106 USD
|0,2661 EUR
|DUKE ENERGY CORPORATION
|US26441C2044
|1,065 USD
|0,9125 EUR
|EAGLE BANCORP MONTANA INC
|US26942G1004
|0,145 USD
|0,1242 EUR
|EASTERN COMPANY
|US2763171046
|0,11 USD
|0,0942 EUR
|ELI LILLY AND COMPANY CDR
|CA28655A1066
|0,0487 CAD
|0,0304 EUR
|EMERSON ELECTRIC CO
|US2910111044
|0,555 USD
|0,4755 EUR
|ENGHOUSE SYSTEMS LIMITED
|CA2929491041
|0,31 CAD
|0,1935 EUR
|EQUINOR ASA ADR
|US29446M1027
|0,39 USD
|0,3341 EUR
|ESQUIRE FINANCIAL HOLDINGS INC
|US29667J1016
|0,2 USD
|0,1713 EUR
|EXXON MOBIL CORPORATION CDR
|CA30233X1033
|0,1856 CAD
|0,1159 EUR
|FEDERAL SIGNAL CORPORATION
|US3138551086
|0,15 USD
|0,1285 EUR
|FERGUSON ENTERPRISES INC
|US31488V1070
|0,89 USD
|0,7626 EUR
|FIRST COMMUNITY BANCSHARES INC
|US31983A1034
|0,31 USD
|0,2656 EUR
|FIRST MID BANCSHARES INC
|US3208661062
|0,25 USD
|0,2142 EUR
|FIRSTCASH HOLDINGS INC
|US33768G1076
|0,42 USD
|0,3598 EUR
|FLOWCO HOLDINGS INC
|US3429091081
|0,09 USD
|0,0771 EUR
|FORTIS INC
|CA3495531079
|0,64 CAD
|0,3996 EUR
|FREENET AG ADR
|US3566151045
|1,2208 USD
|1,0461 EUR
|GREENE COUNTY BANCORP INC
|US3943571071
|0,1 USD
|0,0856 EUR
|HCI GROUP INC
|US40416E1038
|0,4 USD
|0,3427 EUR
|HERSHEY COMPANY
|US4278661081
|1,452 USD
|1,2442 EUR
|HERZFELD CREDIT INCOME FUND INC
|US42804T2050
|0,17 USD
|0,1456 EUR
|HONEYWELL INTERNATIONAL INC
|US4385161066
|1,19 USD
|1,0197 EUR
|INFREA AB
|SE0010600106
|0,65 SEK
|0,0595 EUR
|INPLAY OIL CORP
|CA45780T4046
|0,09 CAD
|0,0562 EUR
|INVESCO LIMITED
|BMG491BT1088
|0,215 USD
|0,1842 EUR
|IRADIMED CORPORATION
|US46266A1097
|0,2 USD
|0,1713 EUR
|JABIL INC
|US4663131039
|0,08 USD
|0,0685 EUR
|JM SMUCKER COMPANY
|US8326964058
|1,1 USD
|0,9425 EUR
|KAYNE ANDERSON ENERGY INFRASTRUCTURE FUN ...
|US4866061066
|0,085 USD
|0,0728 EUR
|KAZAKHTELECOM JSC GDR
|US48666D2045
|0,046 USD
|0,0394 EUR
|KKR & CO INC CDR
|CA48257B1040
|0,042 CAD
|0,0262 EUR
|MARKETWISE INC
|US57064P2065
|0,45 USD
|0,3856 EUR
|MAXIMUS INC
|US5779331041
|0,33 USD
|0,2827 EUR
|MIDDLESEX WATER COMPANY
|US5966801087
|0,36 USD
|0,3084 EUR
|MIDLAND STATES BANCORP INC
|US5977421057
|0,32 USD
|0,2742 EUR
|MOODYS CORPORATION
|US6153691059
|1,03 USD
|0,8826 EUR
|MSCI INC
|US55354G1004
|2,05 USD
|1,7566 EUR
|NUVEEN MUNICIPAL CREDIT OPPORTUNITIES FU ...
|US6706631032
|0,0685 USD
|0,0586 EUR
|NUVEEN NEW YORK QUALITY MUNICIPAL INCOME ...
|US67066X1072
|0,072 USD
|0,0616 EUR
|NV BEKAERT SA
|BE0974258874
|-
|1,95 EUR
|OFS CREDIT COMPANY INC
|US67111Q1076
|0,05 USD
|0,0428 EUR
|ORIGIN BANCORP INC
|US68621T1025
|0,25 USD
|0,2142 EUR
|OTIS WORLDWIDE CORPORATION
|US68902V1070
|0,44 USD
|0,377 EUR
|OTTER TAIL CORPORATION
|US6896481032
|0,5775 USD
|0,4948 EUR
|OXFORD LANE CAPITAL CORP
|US6915438476
|0,2 USD
|0,1713 EUR
|OXFORD LANE CAPITAL CORP 6.25 SER 2027 P ...
|US6915436074
|0,1302 USD
|0,1115 EUR
|PARAMOUNT RESOURCES LTD
|CA6993202069
|0,05 CAD
|0,0312 EUR
|PETRUS RESOURCES LTD
|CA71678F1080
|0,01 CAD
|0,0062 EUR
|PHILLIPS EDISON & COMPANY INC
|US71844V2016
|0,1083 USD
|0,0928 EUR
|PINE CLIFF ENERGY LTD
|CA7225241057
|0,0012 CAD
|0,0007 EUR
|POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD
|KYG7170M1033
|2,7248 HKD
|0,2981 EUR
|PROPEL HOLDINGS INC
|CA74349D1069
|0,24 CAD
|0,1498 EUR
|PROVIDENT FINANCIAL SERVICES INC
|US74386T1051
|0,24 USD
|0,2056 EUR
|REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INC
|US76171L1061
|0,23 USD
|0,197 EUR
|RITHM PROPERTY TRUST INC
|US38983D8544
|0,36 USD
|0,3084 EUR
|ROYALTY PHARMA PLC
|GB00BMVP7Y09
|0,235 USD
|0,2013 EUR
|SB FINANCIAL GROUP INC
|US78408D1054
|0,16 USD
|0,1371 EUR
|SELECTIVE INSURANCE GROUP INC
|US8163001071
|0,43 USD
|0,3684 EUR
|SLIGRO FOOD GROUP NV
|NL0000817179
|-
|0,1 EUR
|SOUND POINT MERIDIAN CAPITAL INC
|US83617A1088
|0,2 USD
|0,1713 EUR
|SOUTHERN MISSOURI BANCORP INC
|US8433801060
|0,25 USD
|0,2142 EUR
|SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC
|US8448951025
|0,645 USD
|0,5527 EUR
|STANDARD MOTOR PRODUCTS INC
|US8536661056
|0,33 USD
|0,2827 EUR
|STARBUCKS CORPORATION
|US8552441094
|0,62 USD
|0,5312 EUR
|STRATEGY INC SER A PERP STRETCH PFD
|US5949728530
|0,9583 USD
|0,8211 EUR
|SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC
|US8660821005
|0,08 USD
|0,0685 EUR
|SUPERIOR GROUP OF COMPANIES INC
|US8683581024
|0,14 USD
|0,1199 EUR
|SWATCH GROUP AG NA
|CH0012255144
|0,9 CHF
|0,9841 EUR
|TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ADR
|US87873R1014
|0,8427 USD
|0,7221 EUR
|THALES SA ADR
|US8832192061
|0,6888 USD
|0,5902 EUR
|TKH GROUP NV
|NL0000852523
|-
|1,35 EUR
|TRINITY CAPITAL INC
|US8964423086
|0,17 USD
|0,1456 EUR
|UMH PROPERTIES INC
|US9030021037
|0,225 USD
|0,1928 EUR
|UNILEVER PLC ADR
|US9047678035
|0,5449 USD
|0,4669 EUR
|WERELDHAVE NV
|NL0000289213
|-
|1,3 EUR
|WINGSTOP INC
|US9741551033
|0,3 USD
|0,257 EUR
|YANTAI NORTH ANDRE JUICE CO LTD
|CNE1000005B7
|0,343 HKD
|0,0375 EUR
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