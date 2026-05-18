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WKN: 897933 | ISIN: US5184391044 | Ticker-Symbol: ELAA
Tradegate
18.05.26 | 09:10
68,42 Euro
-0,96 % -0,66
Branche
Kosmetik
Aktienmarkt
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ESTEE LAUDER COMPANIES INC Chart 1 Jahr
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5-Tage-Chart
ABERCROMBIE & FITCH
ABERCROMBIE & FITCH CO Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ABERCROMBIE & FITCH CO60,60-0,33 %
ALIGN TECHNOLOGY INC133,40-1,37 %
ALLSTATE CORPORATION186,40-0,35 %
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC246,80-0,04 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC108,12+0,43 %
AMETEK INC193,25-1,43 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC184,02-0,32 %
AVIVA PLC7,212+0,61 %
BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION114,00-2,56 %
CARRIER GLOBAL CORPORATION55,14-0,93 %
CHARLES SCHWAB CORPORATION77,36-1,10 %
CHARTER COMMUNICATIONS INC120,24-0,43 %
CHURCH & DWIGHT CO INC80,20-0,91 %
CIGNA GROUP246,70+0,49 %
CINTAS CORPORATION143,38-1,02 %
CLOROX COMPANY77,20-0,82 %
CME GROUP INC257,05-0,04 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION40,040-1,28 %
CONSOLIDATED EDISON INC90,60-0,11 %
CORTEVA INC70,58-0,23 %
CSX CORPORATION39,200-0,27 %
CUMMINS INC595,20-0,73 %
DECKERS OUTDOOR CORPORATION80,26-0,30 %
DEMANT A/S31,480+0,38 %
DICKS SPORTING GOODS INC190,55+2,28 %
DOLLAR GENERAL CORPORATION89,00+1,00 %
DOLLAR TREE INC77,53+0,58 %
DOMINION ENERGY INC58,22+9,56 %
ECOLAB INC210,90-1,03 %
ELASTIC NV43,5000,00 %
ELEVANCE HEALTH INC333,10-1,39 %
EMERSON ELECTRIC CO113,55-0,83 %
EOG RESOURCES INC120,80+0,08 %
EQT CORPORATION48,900+1,12 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC68,42-0,96 %
ETSY INC50,10+0,28 %
EXELON CORPORATION37,005-0,86 %
EXPAND ENERGY CORPORATION83,63+0,52 %
EXPEDIA GROUP INC188,64+0,65 %
FASTENAL COMPANY36,955-0,77 %
GENFIT SA8,570-0,12 %
GLOBAL PAYMENTS INC58,40+0,34 %
HERSHEY COMPANY158,70-1,37 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC268,40-1,32 %
HUNTINGTON BANCSHARES INC13,064-1,39 %
IDEXX LABORATORIES INC450,40-1,03 %
INNATE PHARMA SA1,786+0,56 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC133,75+0,68 %
INVENTIVA SA4,715-1,67 %
IQVIA HOLDINGS INC143,55-1,34 %
ISS A/S34,860-0,80 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC122,50-0,53 %
JYSKE BANK A/S119,50+0,34 %
KEYCORP18,015-0,58 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC300,00-0,15 %
KROGER CO56,64-0,33 %
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC143,55-1,27 %
MARATHON PETROLEUM CORPORATION218,60-0,41 %
MARRIOTT INTERNATIONAL INC302,65-0,43 %
MATCH GROUP INC30,415-0,18 %
METLIFE INC67,58-1,57 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC900,00+1,29 %
MICROCHIP TECHNOLOGY INC80,50-0,28 %
MOTOROLA SOLUTIONS INC337,40-0,35 %
NETAPP INC103,20-0,04 %
NRG ENERGY INC110,10+0,09 %
NXP SEMICONDUCTORS NV251,45+0,28 %
OMNICOM GROUP INC61,44+0,79 %
OTIS WORLDWIDE CORPORATION60,94-0,26 %
PACCAR INC96,00+1,14 %
PAYCHEX INC78,97+0,24 %
PG&E CORPORATION14,200+2,16 %
PHILLIPS 66150,00-1,12 %
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC180,00-2,17 %
PPL CORPORATION29,960-0,23 %
PTC INC119,00-3,25 %
PURETECH HEALTH PLC1,480-1,99 %
RALPH LAUREN CORPORATION276,30-1,74 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC559,00-7,00 %
RH108,00+1,89 %
ROCKWELL AUTOMATION INC382,70-0,91 %
ROCKWOOL A/S24,820-2,90 %
ROKU INC105,48-1,18 %
ROSS STORES INC182,80-0,12 %
SEMPRA80,02+2,80 %
SKYWORKS SOLUTIONS INC58,30-1,14 %
SOUTHERN COMPANY78,46-1,48 %
STANDARD CHARTERED PLC21,690+0,05 %
SUNRUN INC11,880-1,33 %
SYNCHRONY FINANCIAL60,72-1,14 %
TAPESTRY INC110,05-1,12 %
TRACTOR SUPPLY COMPANY26,380+0,30 %
TRAVELERS COMPANIES INC254,30-1,47 %
TRUIST FINANCIAL CORPORATION39,505-2,22 %
TRYG A/S19,960-0,15 %
UNION PACIFIC CORPORATION230,20-1,12 %
UNITED RENTALS INC816,80-1,26 %
US BANCORP45,600-0,26 %
VERISIGN INC252,60-1,37 %
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORPORATION226,40-0,35 %
WILLIAMS COMPANIES INC67,10+0,33 %
WYNN RESORTS LIMITED81,01-1,33 %
XCEL ENERGY INC67,500,00 %
ZEALAND PHARMA A/S41,430-0,79 %
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION222,00-0,89 %
ZOOM COMMUNICATIONS INC85,28-1,03 %
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