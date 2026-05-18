Folgende Wertpapiere werden in den Handel an folgenden Handelsplätzen (MIC Code) im Quotation Board an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) aufgenommen. Die Notierung an anderen Handelsplätzen im Quotation Board an der FWB bleibt unberührt.
1. US0028962076 ABERCROMBIE & FITCH CO
2. US0162551016 ALIGN TECHNOLOGY INC
3. US02043Q1076 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
4. US0255371017 AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC
5. US0311001004 AMETEK INC
6. US0530151036 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
7. GB00BPQY8M80 AVIVA PLC
8. US14448C1045 CARRIER GLOBAL CORPORATION
9. US8085131055 CHARLES SCHWAB CORPORATION
10. US16119P1084 CHARTER COMMUNICATIONS INC
11. US1713401024 CHURCH & DWIGHT CO INC
12. US1255231003 CIGNA GROUP
13. US1729081059 CINTAS CORPORATION
14. US12572Q1058 CME GROUP INC
15. US1924461023 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION
16. US2091151041 CONSOLIDATED EDISON INC
17. US22052L1044 CORTEVA INC
18. US1264081035 CSX CORPORATION
19. US2310211063 CUMMINS INC
20. US2435371073 DECKERS OUTDOOR CORPORATION
21. DK0060738599 DEMANT A/S
22. US2533931026 DICKS SPORTING GOODS INC
23. US2566771059 DOLLAR GENERAL CORPORATION
24. US2567461080 DOLLAR TREE INC
25. US25746U1097 DOMINION ENERGY INC
26. US2788651006 ECOLAB INC
27. NL0013056914 ELASTIC NV
28. US0367521038 ELEVANCE HEALTH INC
29. US2910111044 EMERSON ELECTRIC CO
30. US26875P1012 EOG RESOURCES INC
31. US26884L1098 EQT CORPORATION
32. US29786A1060 ETSY INC
33. US30161N1019 EXELON CORPORATION
34. US1651677353 EXPAND ENERGY CORPORATION
35. US30212P3038 EXPEDIA GROUP INC
36. US3119001044 FASTENAL COMPANY
37. FR0004163111 GENFIT SA
38. US37940X1028 GLOBAL PAYMENTS INC
39. US43300A2033 HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC
40. US4461501045 HUNTINGTON BANCSHARES INC
41. US45168D1046 IDEXX LABORATORIES INC
42. FR0010331421 INNATE PHARMA SA
43. US45866F1049 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
44. FR0013233012 INVENTIVA SA
45. US46266C1053 IQVIA HOLDINGS INC
46. DK0060542181 ISS A/S
47. IE00BY7QL619 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
48. DK0010307958 JYSKE BANK A/S
49. US4932671088 KEYCORP
50. US49338L1035 KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
51. US5380341090 LIVE NATION ENTERTAINMENT INC
52. US56585A1025 MARATHON PETROLEUM CORPORATION
53. US5719032022 MARRIOTT INTERNATIONAL INC
54. US57667L1070 MATCH GROUP INC
55. US59156R1086 METLIFE INC
56. US5926881054 METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC
57. US5950171042 MICROCHIP TECHNOLOGY INC
58. US6200763075 MOTOROLA SOLUTIONS INC
59. US64110D1046 NETAPP INC
60. US6293775085 NRG ENERGY INC
61. NL0009538784 NXP SEMICONDUCTORS NV
62. US6819191064 OMNICOM GROUP INC
63. US68902V1070 OTIS WORLDWIDE CORPORATION
64. US6937181088 PACCAR INC
65. US7043261079 PAYCHEX INC
66. US69331C1080 PG&E CORPORATION
67. US7185461040 PHILLIPS 66
68. US69351T1060 PPL CORPORATION
69. US69370C1009 PTC INC
70. GB00BY2Z0H74 PURETECH HEALTH PLC
71. US7512121010 RALPH LAUREN CORPORATION
72. US75886F1075 REGENERON PHARMACEUTICALS INC
73. US74967X1037 RH
74. US7739031091 ROCKWELL AUTOMATION INC
75. DK0063855168 ROCKWOOL A/S
76. US77543R1023 ROKU INC
77. US7782961038 ROSS STORES INC
78. US8168511090 SEMPRA
79. US83088M1027 SKYWORKS SOLUTIONS INC
80. GB0004082847 STANDARD CHARTERED PLC
81. US86771W1053 SUNRUN INC
82. US87165B1035 SYNCHRONY FINANCIAL
83. US8760301072 TAPESTRY INC
84. US0200021014 ALLSTATE CORPORATION
85. US0640581007 BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION
86. US1890541097 CLOROX COMPANY
87. US5184391044 ESTEE LAUDER COMPANIES INC
88. US4278661081 HERSHEY COMPANY
89. US5010441013 KROGER CO
90. US6934751057 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC
91. US8425871071 SOUTHERN COMPANY
92. US89417E1091 TRAVELERS COMPANIES INC
93. US9694571004 WILLIAMS COMPANIES INC
94. US8923561067 TRACTOR SUPPLY COMPANY
95. US89832Q1094 TRUIST FINANCIAL CORPORATION
96. DK0060636678 TRYG A/S
97. US9029733048 US BANCORP
98. US9078181081 UNION PACIFIC CORPORATION
99. US9113631090 UNITED RENTALS INC
100. US92343E1029 VERISIGN INC
101. US9297401088 WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORPORATION
102. US9831341071 WYNN RESORTS LIMITED
103. US98389B1008 XCEL ENERGY INC
104. DK0060257814 ZEALAND PHARMA A/S
105. US9892071054 ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION
106. US98980L1017 ZOOM COMMUNICATIONS INC
1. US0028962076 ABERCROMBIE & FITCH CO
2. US0162551016 ALIGN TECHNOLOGY INC
3. US02043Q1076 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
4. US0255371017 AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC
5. US0311001004 AMETEK INC
6. US0530151036 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
7. GB00BPQY8M80 AVIVA PLC
8. US14448C1045 CARRIER GLOBAL CORPORATION
9. US8085131055 CHARLES SCHWAB CORPORATION
10. US16119P1084 CHARTER COMMUNICATIONS INC
11. US1713401024 CHURCH & DWIGHT CO INC
12. US1255231003 CIGNA GROUP
13. US1729081059 CINTAS CORPORATION
14. US12572Q1058 CME GROUP INC
15. US1924461023 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION
16. US2091151041 CONSOLIDATED EDISON INC
17. US22052L1044 CORTEVA INC
18. US1264081035 CSX CORPORATION
19. US2310211063 CUMMINS INC
20. US2435371073 DECKERS OUTDOOR CORPORATION
21. DK0060738599 DEMANT A/S
22. US2533931026 DICKS SPORTING GOODS INC
23. US2566771059 DOLLAR GENERAL CORPORATION
24. US2567461080 DOLLAR TREE INC
25. US25746U1097 DOMINION ENERGY INC
26. US2788651006 ECOLAB INC
27. NL0013056914 ELASTIC NV
28. US0367521038 ELEVANCE HEALTH INC
29. US2910111044 EMERSON ELECTRIC CO
30. US26875P1012 EOG RESOURCES INC
31. US26884L1098 EQT CORPORATION
32. US29786A1060 ETSY INC
33. US30161N1019 EXELON CORPORATION
34. US1651677353 EXPAND ENERGY CORPORATION
35. US30212P3038 EXPEDIA GROUP INC
36. US3119001044 FASTENAL COMPANY
37. FR0004163111 GENFIT SA
38. US37940X1028 GLOBAL PAYMENTS INC
39. US43300A2033 HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC
40. US4461501045 HUNTINGTON BANCSHARES INC
41. US45168D1046 IDEXX LABORATORIES INC
42. FR0010331421 INNATE PHARMA SA
43. US45866F1049 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
44. FR0013233012 INVENTIVA SA
45. US46266C1053 IQVIA HOLDINGS INC
46. DK0060542181 ISS A/S
47. IE00BY7QL619 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
48. DK0010307958 JYSKE BANK A/S
49. US4932671088 KEYCORP
50. US49338L1035 KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
51. US5380341090 LIVE NATION ENTERTAINMENT INC
52. US56585A1025 MARATHON PETROLEUM CORPORATION
53. US5719032022 MARRIOTT INTERNATIONAL INC
54. US57667L1070 MATCH GROUP INC
55. US59156R1086 METLIFE INC
56. US5926881054 METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC
57. US5950171042 MICROCHIP TECHNOLOGY INC
58. US6200763075 MOTOROLA SOLUTIONS INC
59. US64110D1046 NETAPP INC
60. US6293775085 NRG ENERGY INC
61. NL0009538784 NXP SEMICONDUCTORS NV
62. US6819191064 OMNICOM GROUP INC
63. US68902V1070 OTIS WORLDWIDE CORPORATION
64. US6937181088 PACCAR INC
65. US7043261079 PAYCHEX INC
66. US69331C1080 PG&E CORPORATION
67. US7185461040 PHILLIPS 66
68. US69351T1060 PPL CORPORATION
69. US69370C1009 PTC INC
70. GB00BY2Z0H74 PURETECH HEALTH PLC
71. US7512121010 RALPH LAUREN CORPORATION
72. US75886F1075 REGENERON PHARMACEUTICALS INC
73. US74967X1037 RH
74. US7739031091 ROCKWELL AUTOMATION INC
75. DK0063855168 ROCKWOOL A/S
76. US77543R1023 ROKU INC
77. US7782961038 ROSS STORES INC
78. US8168511090 SEMPRA
79. US83088M1027 SKYWORKS SOLUTIONS INC
80. GB0004082847 STANDARD CHARTERED PLC
81. US86771W1053 SUNRUN INC
82. US87165B1035 SYNCHRONY FINANCIAL
83. US8760301072 TAPESTRY INC
84. US0200021014 ALLSTATE CORPORATION
85. US0640581007 BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION
86. US1890541097 CLOROX COMPANY
87. US5184391044 ESTEE LAUDER COMPANIES INC
88. US4278661081 HERSHEY COMPANY
89. US5010441013 KROGER CO
90. US6934751057 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC
91. US8425871071 SOUTHERN COMPANY
92. US89417E1091 TRAVELERS COMPANIES INC
93. US9694571004 WILLIAMS COMPANIES INC
94. US8923561067 TRACTOR SUPPLY COMPANY
95. US89832Q1094 TRUIST FINANCIAL CORPORATION
96. DK0060636678 TRYG A/S
97. US9029733048 US BANCORP
98. US9078181081 UNION PACIFIC CORPORATION
99. US9113631090 UNITED RENTALS INC
100. US92343E1029 VERISIGN INC
101. US9297401088 WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORPORATION
102. US9831341071 WYNN RESORTS LIMITED
103. US98389B1008 XCEL ENERGY INC
104. DK0060257814 ZEALAND PHARMA A/S
105. US9892071054 ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION
106. US98980L1017 ZOOM COMMUNICATIONS INC
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