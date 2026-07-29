Estée Lauder gibt heute die Markteinführung von Glimmer bekannt, einem neuen Luxusduft, der für eine neue Generation von Verbrauchern kreiert wurde. Glimmer ist ein blumiger Duft mit bernsteinfarbenen Noten und einem Hauch von Gourmand-Aromen. Er verwandelt die Kraft der alltäglichen "Lichtblicke" kleine Momente der Freude, Hoffnung und Verbundenheit in ein sinnliches Dufterlebnis, das Optimismus wecken, das Gemeinschaftsgefühl stärken und einen bleibenden Eindruck hinterlassen soll.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260727244530/de/

Hailee Steinfeld stars as the face of Glimmer

Die gefeierte Schauspielerin und Sängerin Hailee Steinfeld tritt als Werbegesicht für Glimmer auf. Ausgehend von der Überzeugung, dass ein einziger Funke viele andere entzünden kann, präsentiert die Kampagne Hailee und ihre Gesangsstimme als Katalysatoren für Freude, Optimismus und Verbundenheit Werte, die das Herzstück von Glimmer bilden.

"Hailee verkörpert genau das, wofür Glimmer steht; sie ist selbstbewusst, strahlt eine ansteckende Lebensfreude aus und weiß, wie wichtig es ist, eine Verbindung zu ihrer Gemeinschaft aufzubauen", sagte Justin Boxford, Global Brand President bei Estée Lauder. "Die Verbraucher sind mit Hailee aufgewachsen und haben ihren Werdegang von einer jungen Schauspielerin zu einer versierten, vielseitigen Künstlerin und kulturellen Größe mitverfolgt. Ihre Authentizität, ihre Kreativität und ihre Fähigkeit, ein Publikum aller Generationen zu begeistern, machen sie zur perfekten Botschafterin für Glimmer."

"Ein Duft hat die unglaubliche Fähigkeit, ohne Worte eine Geschichte zu erzählen, Emotionen zu wecken und Erinnerungen zu schaffen, die einem lange im Gedächtnis bleiben", sagte Hailee Steinfeld. "Was mich an Glimmer besonders angesprochen hat, ist, dass es mehr als nur ein Duft ist; es ist ein Gefühl, und ich fühle mich geehrt, ein Teil davon zu sein."

Die Glimmer-Kampagne mit Hailee Steinfeld wird am 30. Juli 2026 im Fernsehen, in Printmedien, im digitalen Bereich, in Geschäften und im Außenwerbe-Bereich anlaufen.

Glimmer Eau de Parfum wird im August 2026 bei ausgewählten Einzelhändlern weltweit auf den Markt kommen und zu einem Preis von 130 US-Dollar für 50 ml bzw. 160 US-Dollar für 100 ml erhältlich sein.

Über Hailee Steinfeld

Die für den Oscar nominierte Schauspielerin, mehrfach mit Platin ausgezeichnete Musikerin und Produzentin Hailee Steinfeld ist nach wie vor eine Größe in der Unterhaltungsbranche, mit der man rechnen muss. Mit Filmen wie "Sinners", "Spider-Man: Across the Spider-Verse", "True Grit", "Pitch Perfect" und "Edge of Seventeen" hat sie bereits einen beneidenswerten Lebenslauf vorzuweisen. Ihr nächstes Projekt, der Disney-Animationsfilm "Hexed", soll noch in diesem Jahr erscheinen.

Neben ihrer Fernseh- und Filmkarriere hat sich Steinfeld als eine der führenden Persönlichkeiten der Popmusikbranche etabliert. Zu ihrer stetig wachsenden Diskografie gehören unter anderem ihre mit Doppelplatin ausgezeichnete Debütsingle "Love Myself", der mit Dreifachplatin ausgezeichnete Hit "Starving" sowie die mit Platin ausgezeichneten Singles "Most Girls" und "Let Me Go", um nur einige zu nennen. Bis heute verzeichnet sie weltweit fast 8 Milliarden Streams.

Steinfeld ist zudem Gründerin von "Beau Society", einer Content-Plattform, deren Schwerpunkt auf dem Newsletter liegt und die weltweit über 100.000 Leser zählt.

Über Estée Lauder

Estée Lauder ist die Flaggschiffmarke von The Estée Lauder Companies Inc. Die Marke wurde von Estée Lauder, einer Pionierin der Schönheitsbranche und einer der weltweit ersten Unternehmerinnen, gegründet und führt heute ihr Vermächtnis fort, äußerst innovative, raffinierte und hochwirksame Hautpflege- und Make-up-Produkte sowie ikonische Düfte zu entwickeln allesamt geprägt von einem tiefen Verständnis für die Bedürfnisse und Wünsche von Frauen. Heute spricht Estée Lauder Frauen in über 150 Ländern auf der ganzen Welt und an Dutzenden von Berührungspunkten an vom Ladengeschäft bis hin zur digitalen Welt. Und jede dieser Beziehungen spiegelt konsequent den starken und authentischen Standpunkt von Estée wider.

ELC-B

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260727244530/de/

Contacts:

Tara Connaughton, tconnaug@estee.com