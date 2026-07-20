Ich werde es immer wieder wiederholen, weil ich wirklich glaube, dass Investoren zunehmen aus überhitzen Technologie-Titel in ruhigere Qualitätstitel fliehen. Travelers Companies als Versicherungsfirma mit frischen Quartalsergebnissen, einem erneuten Beat, +10% Kursplus und einem hübschen KGV ist das beste Beispiel. Ein konservativer Dow-Jones-Riese Obwohl Versicherungsfirmen im KI-Rausch der Börse in den Hintergrund geraten sind, bewies Travelers ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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