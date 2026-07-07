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WKN: A2JRLX | ISIN: US68373M1071 | Ticker-Symbol: 2V8
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07.07.26 | 09:30
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ABC ARBITRAGE SA Chart 1 Jahr
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ABC ARBITRAGE SA5,190-0,38 %
AMICA SA11,760+0,17 %
ATLAND SA37,900+1,07 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING AG494,50-4,35 %
CIPUTRA DEVELOPMENT TBK0,0190,00 %
CRICUT INC3,7400,00 %
DIGI COMMUNICATIONS NV11,4800,00 %
DOLLAR GENERAL CORPORATION101,30-0,34 %
ERIE INDEMNITY COMPANY224,00-0,88 %
FIRST BANCORP INC35,210+0,06 %
GECINA SA70,25-3,30 %
GLACIER BANCORP INC45,200+4,15 %
GLOBAL DOMINION ACCESS SA3,055+0,66 %
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK0,306-14,53 %
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK0,3440,00 %
INFORTAR AS46,900-1,88 %
MATCH GROUP INC32,515-1,20 %
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD35,380-7,53 %
NORTHEAST COMMUNITY BANCORP INC24,0000,00 %
OPERA LTD ADR17,650-1,94 %
PHARMARON BEIJING CO LTD2,220-2,63 %
PREFERRED BANK92,500,00 %
QWAMPLIFY1,640-2,96 %
RITHM PROPERTY TRUST INC12,4000,00 %
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