|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ABC ARBITRAGE SA
|FR0004040608
|-
|0,04 EUR
|AMICA SA
|PLAMICA00010
|2,5 PLN
|0,5829 EUR
|ATLAND SA
|FR0013455482
|-
|1,75 EUR
|BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING AG
|CH0025536027
|18 CHF
|19,5401 EUR
|CIPUTRA DEVELOPMENT TBK
|ID1000115306
|36 IDR
|0,0017 EUR
|CRICUT INC
|US22658D1000
|0,1 USD
|0,0873 EUR
|DIGI COMMUNICATIONS NV
|NL0012294474
|0,5 RON
|0,0955 EUR
|DOLLAR GENERAL CORPORATION
|US2566771059
|0,59 USD
|0,5155 EUR
|ERIE INDEMNITY COMPANY
|US29530P1021
|1,4625 USD
|1,278 EUR
|FIRST BANCORP INC
|US31866P1021
|0,38 USD
|0,332 EUR
|GECINA SA
|FR0010040865
|-
|2,75 EUR
|GLACIER BANCORP INC
|US37637Q1058
|0,33 USD
|0,2883 EUR
|GLOBAL DOMINION ACCESS SA
|ES0105130001
|-
|0,0529 EUR
|INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK
|ID1000116700
|265 IDR
|0,0129 EUR
|INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK
|ID1000057003
|290 IDR
|0,0142 EUR
|INFORTAR AS
|EE3100149394
|-
|1,51 EUR
|JOHN WILEY & SONS INC CL B
|US9682233054
|0,3575 USD
|0,3124 EUR
|MATCH GROUP INC
|US57667L1070
|0,2 USD
|0,1747 EUR
|MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD
|CNE100007DX6
|0,441 HKD
|0,0491 EUR
|NORTHEAST COMMUNITY BANCORP INC
|US6641211007
|0,25 USD
|0,2184 EUR
|OPERA LTD ADR
|US68373M1071
|0,4 USD
|0,3495 EUR
|PHARMARON BEIJING CO LTD
|CNE100003PG4
|0,2299 HKD
|0,0256 EUR
|PREFERRED BANK
|US7403674044
|0,8 USD
|0,699 EUR
|QWAMPLIFY
|FR0010889386
|-
|0,1 EUR
|RITHM PROPERTY TRUST INC
|US38983D8544
|0,36 USD
|0,3145 EUR
|SECHE ENVIRONNEMENT SA ADR
|US8131071099
|0,273 USD
|0,2385 EUR
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