Hamburg (ots) -Hubertus Meyer-Burckhardt wird 70. Aus diesem Anlass widmet der NDR ihm die Dokumentation "Hubertus Meyer-Burckhardt - Ein Porträt: Glücklichsein ist eine Entscheidung". Der 60-minütige Film läuft in der Nacht von Freitag, 24. Juli, auf Samstag, 25. Juli, um 00:00 Uhr im NDR Fernsehen und ist zudem in der ARD Mediathek verfügbar.NDR Programmdirektor Frank Beckmann: "Hubertus Meyer-Burckhardt ist der Grandseigneur der NDR Unterhaltung: Höflich, zugewandt und weltoffen nimmt er Menschen wirklich ernst - und genau das spürt man in diesem Porträt. Seine Neugier ist echt, sein Humor entwaffnend. Diese Doku zeigt einen Mann, der viele Leben in einem gelebt hat und dabei immer offen, interessiert und optimistisch geblieben ist. Genau das macht ihn zu einem der beliebtesten Moderatoren unseres Programms."Ein Tausendsassa mit vielen KarrierenViele kennen Meyer-Burckhardt vor allem als sympathischen und empathischen Gastgeber der "NDR Talk Show", doch der gebürtige Kasselaner blickt auf eine vielseitige Karriere zurück: Er war Regieassistent am Hamburger Thalia Theater, Kreativdirektor einer internationalen Werbeagentur, Vorstand bei Axel Springer und ProSiebenSat.1 und erfolgreicher Filmproduzent. Inzwischen ist er Bestsellerautor, Rateteammitglied bei "Kaum zu glauben" und Präsentator verschiedener TV-Dokumentationen - die beeindruckende Karriere eines neugierigen, kreativen und lebensbejahenden Menschen, der gerne Neues ausprobiert, ohne Angst vor dem Scheitern.Hubertus Meyer-Burckhardt: "Wenn man so eine Weile hier in diesem Unterhaltungsgewerbe ist, dann schälen sich ja gewisse Charaktereigenschaften heraus. Und ich habe zwei, ohne die ich mein ganzes Leben gar nicht hätte bewältigen können - und die stehen in jedem meiner Sakkos drin. Die eine Charaktereigenschaft ist Mut und die andere ist Humor. Und beides sind ja Charaktereigenschaften, die man sich immer wieder neu erarbeiten muss.""Glücklichsein ist eine Entscheidung"Filmautorin Susanne Gliffe begleitet Meyer-Burckhardt unter anderem auf Mallorca, wo er zusammen mit seiner Ehefrau, der Journalistin und Buchautorin Dorothee Röhrig, die mediterrane Lebensart genießt. Außerdem gibt es einen Blick hinter die Kulissen der "NDR Talk Show" und "Kaum zu glauben", es geht mit ihm auf Lesereise in Norddeutschland und als Liebhaber schöner Stoffe und Parfums in das Tuchmachermuseum Bramsche.Das Porträt erzählt auch von Gegensätzen: Meyer-Burckhardt ist - geprägt von Fernweh und Sehnsucht - am liebsten unterwegs, braucht aber auch das Alleinsein und die Einsamkeit, pflegt wenige enge Freundschaften und geht zum Abschalten einfach mal in den Wald. Das Credo seiner Mutter "Glücklichsein ist eine Entscheidung" ist sein Lebensmotto bis heute. "Ich habe einfach den Willen, meine Lebenszeit so zu bauen und zu gestalten, dass ich möglichst lächelnd durchgehe, und zwar gerade, wenn es dir vom Schicksal reinregnet", so Meyer-Burckhardt.Prominente Weggefährtinnen und -gefährten im GesprächIn der Dokumentation kommen enge Wegbegleiterinnen und -begleiter zu Wort: neben seiner Ehefrau Dorothee Röhrig sind das unter anderem der Journalist und ZEIT-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo, Freundin und Moderationskollegin Barbara Schöneberger, die Schauspielerin Iris Berben sowie die Journalistinnen Alev Dogan und Christine Westermann, der Schulfreund und Schauspieler Stefan Hunstein sowie die Managerin Ulrike Handel.Sendetermine: "Hubertus Meyer-Burckhardt - Ein Porträt: Glücklichsein ist eine Entscheidung" ist in der Nacht von Freitag, 24. Juli, auf Samstag, 25. Juli, um 00:00 Uhr im NDR Fernsehen zu sehen und zudem in der ARD Mediathek verfügbar. Eine Wiederholung ist für Samstag, 1. August, um 21:45 Uhr im NDR Fernsehen vorgesehen.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6319212