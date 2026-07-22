Tragwerksplanungsunternehmen modernisiert Dateninfrastruktur für globale Zusammenarbeit

NetApp (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, gab heute bekannt, dass StructureCraft ein preisgekröntes, weltweit tätiges Tragwerksplanungs- und Bauunternehmen, das für komplexe Holz- und Hybridkonstruktionen bekannt ist ab sofort NetApp einsetzt, um seine Dateninfrastruktur zu modernisieren und KI-fähig zu machen. Die neue Infrastruktur ermöglicht Mitarbeitenden des Unternehmens eine weltweite Zusammenarbeit, die Speicherung und Verwaltung umfangreicher Design-Workloads sowie die Nutzung KI-gestützter Tools auf einer skalierbaren, zentralen Plattform.

StructureCraft ist auf innovativen Holzbau, Tragwerksplanung und nachhaltige Baulösungen für große Architekturprojekte weltweit spezialisiert. Das weltweit verteilte Team realisiert anspruchsvolle Projekte in Nordamerika, Europa und Asien. Dabei folgt es seinem erklärten Ziel, ästhetisch ansprechende und effiziente Bauwerke zu planen und zu errichten.

Das StructureCraft-Team übernimmt regelmäßig komplexe Projekte wie die Planung und Errichtung des Barbados National Performing Arts Pavilion. Das wegweisende Bauwerk verfügt über den weltweit ersten vollständig aus Holz gefertigten Fachwerkträger mit einer freien Spannweite von 80 Fuß, der ohne Metallschrauben oder andere Verbindungselemente konstruiert und trotz eines engen Zeitplans in weniger als vier Monaten von der Konzeption bis zur Fertigstellung realisiert wurde. Da das Team vor Ort auf Barbados arbeitete, war es auf einen zuverlässigen und schnellen Zugriff auf den zentralen Datenspeicher am Hauptsitz angewiesen.

Für solche anspruchsvollen Planungs- und Ingenieurleistungen setzt StructureCraft auf fortschrittliche 3D- und computergestützte Konstruktionstools wie das KI-gestützte Rhino 3D, die große, komplexe und dateiintensive Datensätze erzeugen. Mit dem Wachstum des Unternehmens zeigte sich, dass die bisherige Speicherlösung die Datenverwaltung unnötig verkomplizierte und nicht ausreichend skalierbar war, um die künftigen Ziele für die Dateninfrastruktur zu unterstützen. Seine Dateifreigaben und seine virtualisierte Infrastruktur betreibt StructureCraft nun vollständig auf der NetApp-Plattform.

"NetApp hatte sich bei meinen früheren Erfahrungen als sehr benutzerfreundlich erwiesen. Als wir unsere Dateninfrastruktur ersetzen mussten, war die Entscheidung daher naheliegend", berichtet Peter Meschke, IT-Manager bei StructureCraft. "Wir erstellen stündlich NetApp-Snapshots. So können unsere Designer beschädigte oder versehentlich verschobene Dateien schnell wiederherstellen, ohne die Arbeit mehrerer Stunden zu verlieren. Mit den Datenmanagement- und Resilienztechnologien von NetApp haben wir unsere Abläufe vereinfacht, unsere Resilienz erhöht und die Produktivität gesteigert. Jetzt verfügen wir über die Grundlage und die nötige Sicherheit, um Innovationen voranzutreiben."

Nach Abschluss der ersten Implementierung will StructureCraft seinen Datenbetrieb an einem einzigen Standort konsolidieren, um häufige kontinentübergreifende Datenübertragungen zu vermeiden und die betriebliche Effizienz zu steigern. Um neue Technologien zu nutzen, entwickelt das Unternehmen außerdem StructureCraft OS. Dieses Framework ermöglicht den Teammitgliedern, eigene KI-Tools zur Optimierung ihrer Arbeitsabläufe sicher zu erstellen und auf der NetApp-Dateninfrastruktur zu speichern.

"Intelligente Daten lassen sich einfacher verwalten", erklärt Riccardo Di Blasio, Senior Vice President für Nordamerika bei NetApp. "Unternehmen wie StructureCraft wollen bei ihren Projekten echte Handwerkskunst verwirklichen und sich nicht mit der Datenverwaltung beschäftigen. Mit einer einfachen und leistungsstarken Dateninfrastruktur helfen wir ihnen dabei, in ihrem Kerngeschäft Höchstleistungen zu erbringen und ästhetisch ansprechende Kulturzentren zu errichten."

Weitere Informationen

The Best Data Storage Lineup Anywhere

Barbados National Performing Arts Centre, Phase 1

Über StructureCraft

Wir sind ein preisgekröntes Team aus Tragwerksplanern und Baumeistern, das weltweit ästhetisch anspruchsvolle und effiziente Bauwerke realisiert. Seit unserer Gründung im Jahr 1998 verfolgen wir einen praxisnahen und technologisch fortschrittlichen Ansatz für die materialübergreifende Tragwerksplanung. Dabei arbeiten wir mit Stahl, Beton und Glas, vor allem aber mit Holz, dessen tragende Struktur als architektonisches Element sichtbar bleibt. Die Verbindung von gestalterischer Qualität, Wirtschaftlichkeit und effizientem Materialeinsatz steht im Mittelpunkt unseres Anspruchs, herausragende Lösungen für die gebaute Umwelt zu schaffen.

Unser diverses Team an den Standorten Abbotsford und Vancouver in Kanada, Seattle in den USA sowie Trient in Italien umfasst mehr als 150 Mitarbeitende. Dazu gehören Ingenieure, digitale Designer und Projektmanager in unseren Büros ebenso wie erfahrene Handwerker in der Werkstatt und auf den Baustellen. In mehr als 28 Jahren waren wir als Tragwerksplaner und Bauunternehmen an Projekten mit einer Gesamtfläche von über 10 Millionen Quadratfuß beteiligt, darunter zahlreiche der bedeutendsten Massivholzbauten Nordamerikas.

Über NetApp

Seit mehr als drei Jahrzehnten unterstützt NetApp weltweit führende Organisationen dabei, den Wandel zu meistern vom Aufstieg der Enterprise-Speicherung bis zur intelligenten Ära, die durch Daten und KI definiert wird. Heute ist NetApp das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, das Kunden dabei hilft, Daten als Katalysator für Innovation, Resilienz sowie Wachstum zu nutzen.

Im Zentrum dieser Infrastruktur steht die NetApp-Datenplattform die einheitliche, unternehmensgerechte, intelligente Basis, die Daten in jeder Cloud, jedem Workload sowie jeder Umgebung verbindet, schützt und aktiviert. Basierend auf der bewährten NetApp-ONTAP-Plattform, unserer führenden Datenverwaltungssoftware und Betriebssystem, sowie ergänzt durch Automatisierung über AI Data Engine und AFX, bietet sie Beobachtbarkeit, Resilienz und Intelligenz im großen Maßstab.

Die NetApp-Datenplattform trennt durch ihr Design Speicher, Services sowie Kontrolle, sodass Unternehmen schneller modernisieren, effizient skalieren und ohne Abhängigkeit von einzelnen Anbietern innovieren können. Als einzige Enterprise-Storage-Plattform, die nativ in den größten Clouds der Welt eingebettet ist, ermöglicht sie Organisationen, jede Arbeitslast überall mit konsistenter Leistung, Governance und Schutz auszuführen.

Mit NetApp sind Daten immer bereit bereit, Bedrohungen abzuwehren, KI zu unterstützen sowie die nächste bahnbrechende Innovation zu ermöglichen. Deshalb vertrauen die weltweit fortschrittlichsten Unternehmen NetApp, um Intelligenz in Wettbewerbsvorteile zu verwandeln.

Mehr erfahren Sie unter www.netapp.com oder folgen Sie uns auf X, LinkedIn, Facebook und Instagram.

NETAPP, das NETAPP-Logo und die unter www.netapp.com/TM genannten Produktnamen sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen- und Produktnamen können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260722024339/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Kenya Hayes

NetApp

kenya.hayes@netapp.com

Investorenkontakt:

Kris Newton

NetApp

kris.newton@netapp.com