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|JANOSCH FILM & MEDIEN AG
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|08:15
|Dividendenbekanntmachungen (28.07.2026)
| Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) JANOSCH FILM & MEDIEN AG DE000A0XFNB0 - 0,5 EUR mehr Dividenden im wallstreetOnline Dividendenkalender
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|21.10.25
|EQS-Adhoc: Janosch film & medien AG: Janosch film & medien beschließt öffentliches Aktienrückkaufangebot zum Preis von EUR 5,00 je Aktie
|EQS-Ad-hoc: Janosch film & medien AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf
Janosch film & medien AG beschließt öffentliches Aktienrückkaufangebot zum Preis von EUR 5,00 je Aktie
21.10.2025...
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|17.09.25
|Dividendenbekanntmachungen (17.09.2025)
| Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ASIA TELE-NET AND TECHNOLOGY CORP LTD BMG0534V1256 0,01 HKD 0,001 EUR AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED NZAIAE0002S6 0,0123...
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|15.09.25
|HV-Termine: Hauptversammlungen u.a. bei 4SC, Bastei Lübbe, Janosch, Koch, mVISE, One Touch Football
|Einmal jährlich müssen sich Aufsichtsrat und Vorstand einer Gesellschaft den Aktionären stellen: Die Hauptversammlung ist das höchste Organ einer Aktiengesellschaft und vergleichbarer Unternehmens-Formen....
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