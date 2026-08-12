Besser kann dich der Zufall nicht erwischen: Da schenkt dir der US-Präsident eine weltweite Gratis-Werbekampagne. Wie du vielleicht mitbekommen hast, versteckte sich Donald Trump in einem Do&Co-Catering-Container am Flughafen Ankara, um sich vor einer iranischen Bedrohung zu schützen und heimlich auf ein anderes Flugzeug zu wechseln (hier klicken). Und tags darauf kannst du auch noch starke Zahlen auf den Tisch legen. Im ersten Quartal 2026/27 steigerte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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