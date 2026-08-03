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Dow Jones News
03.08.2026 13:33 Uhr
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PTA-News: DO & CO Aktiengesellschaft: Aufsichtsrat verlängert Vorstandsbestellungen

DJ PTA-News: DO & CO Aktiengesellschaft: Aufsichtsrat verlängert Vorstandsbestellungen

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

DO & CO Aktiengesellschaft: Aufsichtsrat verlängert Vorstandsbestellungen

Wien (pta000/03.08.2026/13:00 UTC+2)

Der Aufsichtsrat der DO & CO Aktiengesellschaft hat beschlossen, die Bestellungen der Mitglieder des Vorstands zu verlängern.

Die Bestellung von Herrn Attila Dogudan als Chief Executive Officer (CEO) wurde bis zum 31. Juli 2029 verlängert. Die Bestellungen von Herrn Johannes Echeverria als Chief Financial Officer (CFO) sowie von Frau Bettina Höfinger als Chief Legal Officer (CLO) wurden jeweils bis zum 31. August 2029 verlängert. Die Bestellung von Herrn Attila Dogudan jun. als Chief Commercial Officer (CCO) wurde bis zum 10. Juni 2030 verlängert.

Der Vorstand der DO & CO Aktiengesellschaft setzt sich damit weiterhin aus Attila Dogudan (CEO), Johannes Echeverria (CFO), Bettina Höfinger (CLO) und Attila Dogudan jun. (CCO) zusammen.

Wien, im August 2026

Der Vorstand

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      DO & CO Aktiengesellschaft 
           Stephansplatz 12 
           1010 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Mag. Sarah Felderer 
Tel.:         +43 664 80 777 1369 
E-Mail:        sarah.felderer@doco.com 
Website:       www.doco.com 
ISIN(s):       AT0000818802 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel); Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, 
           Tradegate BSX 
Weitere        London, Istanbul 
Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1785754800437 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 03, 2026 07:00 ET (11:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

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