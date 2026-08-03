DJ PTA-News: DO & CO Aktiengesellschaft: Aufsichtsrat verlängert Vorstandsbestellungen

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

DO & CO Aktiengesellschaft: Aufsichtsrat verlängert Vorstandsbestellungen

Wien (pta000/03.08.2026/13:00 UTC+2)

Der Aufsichtsrat der DO & CO Aktiengesellschaft hat beschlossen, die Bestellungen der Mitglieder des Vorstands zu verlängern.

Die Bestellung von Herrn Attila Dogudan als Chief Executive Officer (CEO) wurde bis zum 31. Juli 2029 verlängert. Die Bestellungen von Herrn Johannes Echeverria als Chief Financial Officer (CFO) sowie von Frau Bettina Höfinger als Chief Legal Officer (CLO) wurden jeweils bis zum 31. August 2029 verlängert. Die Bestellung von Herrn Attila Dogudan jun. als Chief Commercial Officer (CCO) wurde bis zum 10. Juni 2030 verlängert.

Der Vorstand der DO & CO Aktiengesellschaft setzt sich damit weiterhin aus Attila Dogudan (CEO), Johannes Echeverria (CFO), Bettina Höfinger (CLO) und Attila Dogudan jun. (CCO) zusammen.

Wien, im August 2026

Der Vorstand

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: DO & CO Aktiengesellschaft Stephansplatz 12 1010 Wien Österreich Ansprechpartner: Mag. Sarah Felderer Tel.: +43 664 80 777 1369 E-Mail: sarah.felderer@doco.com Website: www.doco.com ISIN(s): AT0000818802 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel); Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate BSX Weitere London, Istanbul Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1785754800437 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 03, 2026 07:00 ET (11:00 GMT)