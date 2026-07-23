DJ PTA-News: DO & CO Aktiengesellschaft: Dividendenbekanntmachung

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

DO & CO Aktiengesellschaft: Dividendenbekanntmachung

Wien (pta000/23.07.2026/20:00 UTC+2)

In der am 23. Juli 2026 abgehaltenen ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre unserer Gesellschaft wurde für das Geschäftsjahr 2025/2026 die Ausschüttung einer Dividende von

EUR 2,50 je Stückaktie

beschlossen.

Die Auszahlung der Dividende erfolgt abzüglich 27,5% Kapitalertragssteuer, soweit keine steuerliche Ausnahme von der Einhebung der Kapitalertragssteuer vorgesehen ist, ab 30. Juli 2026 durch Gutschrift bei den depotführenden Kreditinstituten.

Zahlstelle ist:

Erste Group Bank AG, Wien

Handel ex Dividende an der Wiener Börse: ab 28. Juli 2026.

Wien, im Juli 2026

Der Vorstand

(Ende)

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Aussender: DO & CO Aktiengesellschaft Stephansplatz 12 1010 Wien Österreich Ansprechpartner: Mag. Sarah Felderer Tel.: +43 664 80 777 1369 E-Mail: sarah.felderer@doco.com Website: www.doco.com ISIN(s): AT0000818802 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel); Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate BSX Weitere London, Istanbul Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1784829600149 ]

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(END) Dow Jones Newswires

July 23, 2026 14:00 ET (18:00 GMT)