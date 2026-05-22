Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Otis Worldwide (ISIN US68902V1070/ WKN A2P1UZ), der global führende Hersteller von Aufzügen und Rolltreppen, begibt eine Unternehmensanleihe (ISIN US68902VAT44/ WKN A4EUKF) im Emissionsvolumen von 700 Mio. USD, so die Börse Stuttgart.Anleger würden einen halbjährlichen Kupon von 4,488% erhalten. Die nächste Zinszahlung werde am 07.11.2026 geleistet. Das Fälligkeitsdatum sei auf den 07.05.2029 terminiert. Der aktuelle Kurs liege bei rund 99,255% (Stand: 21.05.2026), die Rendite bis zur Fälligkeit betrage aktuell etwa 4,68%. Für Anleger aus dem Euro-Raum bestehe neben dem Investmentrisiko auch das Währungsrisiko, da die Anleihe in US-Dollar gehandelt werde. Anleger könnten ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen handeln. Otis Worldwide habe bei Moody's ein Rating von Baa1. (News vom 21.05.2026) (22.05.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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