|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ABBOTT LABORATORIES
|US0028241000
|0,63 USD
|0,541 EUR
|AJ BELL PLC
|GB00BFZNLB60
|0,0975 GBP
|0,1125 EUR
|ARCOSA INC
|US0396531008
|0,05 USD
|0,0429 EUR
|ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC
|US0423157058
|0,24 USD
|0,2061 EUR
|BEL FUSE INC
|US0773473006
|0,07 USD
|0,0601 EUR
|BEL FUSE INC A
|US0773472016
|0,06 USD
|0,0515 EUR
|BROOKFIELD BRP HOLDINGS CANADA INC
|US11259P1093
|0,289 USD
|0,2482 EUR
|BUCKLE INC
|US1184401065
|3,35 USD
|2,8768 EUR
|CAMDEN NATIONAL CORPORATION
|US1330341082
|0,42 USD
|0,3606 EUR
|CAPITAL SOUTHWEST CORPORATION
|US1405011073
|0,1934 USD
|0,166 EUR
|CF BANKSHARES INC
|US12520L1098
|0,09 USD
|0,0772 EUR
|CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ADR
|US16950T1025
|0,7225 USD
|0,6205 EUR
|DIPLOMA PLC
|GB0001826634
|0,441 GBP
|0,5091 EUR
|EMPIRE COMPANY LIMITED
|CA2918434077
|0,22 CAD
|0,1361 EUR
|GRAINGER PLC
|GB00B04V1276
|0,0546 GBP
|0,063 EUR
|INPLAY OIL CORP
|CA45780T4046
|0,09 CAD
|0,0556 EUR
|JAPAN SMALLER CAPITALIZATION FUND INC
|US47109U1043
|0,0887 USD
|0,0761 EUR
|JPMORGAN ASIA GROWTH & INCOME PLC
|GB0001320778
|0,072 GBP
|0,0831 EUR
|KAYNE ANDERSON ENERGY INFRASTRUCTURE FUN ...
|US4866061066
|0,085 USD
|0,0729 EUR
|NEOENERGIA SA ADR
|US6404741026
|0,5962 USD
|0,512 EUR
|NORWOOD FINANCIAL CORP
|US6695491075
|0,32 USD
|0,2748 EUR
|NUVEEN MUNICIPAL CREDIT OPPORTUNITIES FU ...
|US6706631032
|0,0685 USD
|0,0588 EUR
|OFS CREDIT COMPANY INC
|US67111Q1076
|0,115 USD
|0,0987 EUR
|STRATEGY INC SER A PERP STRETCH PFD
|US5949728530
|0,9166 USD
|0,7871 EUR
|TRINITY CAPITAL INC
|US8964423086
|0,17 USD
|0,1459 EUR
|VSE CORPORATION
|US9182841000
|0,1 USD
|0,0858 EUR
