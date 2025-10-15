|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ABBVIE INC CDR
|CA00288K1084
|0,232 CAD
|0,1423 EUR
|AVI LIMITED
|ZAE000049433
|4,06 ZAR
|0,2012 EUR
|BEL FUSE INC
|US0773473006
|0,07 USD
|0,0603 EUR
|BROOKFIELD BRP HOLDINGS CANADA INC
|US11259P1093
|0,289 USD
|0,249 EUR
|BUCKLE INC
|US1184401065
|0,35 USD
|0,3015 EUR
|CALAMOS DYNAMIC CONVERTIBLE & INCOME FUN ...
|US12811V1052
|0,195 USD
|0,1679 EUR
|CAPITAL SOUTHWEST CORPORATION
|US1405011073
|0,1934 USD
|0,1666 EUR
|CARERX CORPORATION
|CA14173C1059
|0,02 USD
|EUR
|NORTHVIEW RESIDENTIAL REIT
|CA66719E1025
|0,0911 CAD
|EUR
|NXG CUSHING MIDSTREAM ENERGY FUND
|US2316313004
|0,45 USD
|0,3876 EUR
|PHILLIPS EDISON & COMPANY INC
|US71844V2016
|0,1083 USD
|0,0932 EUR
|STRATEGY INC SER A PERP STRETCH PFD
|US5949728530
|0,8541 USD
|0,7358 EUR
|TITAN AMERICA SA
|BE6360403164
|0,04 USD
|EUR
|mehr Dividenden im wallstreetOnline Dividendenkalender
© 2025 wallstreetONLINE (Dividenden)