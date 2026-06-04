Kurz vor dem Nasdaq-Debüt von Quantinuum geraten Quanten-Aktien unter Druck. Rigetti, D-Wave, IonQ, Arqit und andere Werte fallen deutlich. Dabei ist der Börsengang eigentlich ein Triumph für die Branche: Bis zu 1,46 Milliarden US-Dollar will die Honeywell-Tochter einsammeln, die Bewertung könnte auf 14,3 Milliarden US-Dollar steigen. Doch genau diese Euphorie wird jetzt zum Problem. Der Hype um Quantencomputer bekommt seinen bisher härtesten Börsentest. Kurz vor dem geplanten Nasdaq-Debüt von Quantinuum unter dem Tickersymbol QNT geraten zahlreiche Aktien aus dem Quantenumfeld deutlich unter Druck. Der Markt sortiert die gesamte Branche neu. Quantinuum, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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