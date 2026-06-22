The following instruments on XETRA do have their first trading 22.06.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 22.06.2026
Aktien
1 AU000000BIS6 Bisalloy Steel Group Ltd.
2 CA4622211023 Ionik Corp.
3 KYG6755S1057 OMS Energy Technologies Inc.
4 CNE1000074M0 Pateo Connect Technology (Shanghai) Corp.
5 US80303V1070 Sany Heavy Industry Co. Ltd. ADR
6 CA05352F1099 Avante Corp.
7 US5165482036 Lantronix Inc.
8 AU000000PTX3 Prescient Therapeutics Ltd.
9 US74768A1043 Quantinuum Inc.
10 US1031975055 Boxlight Corp.
11 CA70137X4030 Parkit Enterprise Inc
Anleihen
1 XS3410944XXX Birkenstock Group B.V. & Co. KG
2 XS3412577XXX CPI Property Group S.A.
3 AU3CB0336XXX Engie S.A.
4 NO0013739XXX LR Health & Beauty SE
5 US65339KEXXX Nextera Energy Capital Holdings Inc.
6 US65339KEXXX Nextera Energy Capital Holdings Inc.
7 XS3418658XXX Zurich Finance [Ireland] DAC
8 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
9 DE000A3H3XXX hep global GmbH
10 XS3402928XXX LANXESS AG
11 DK0030566XXX Nykredit Realkredit A/S
12 US69371RUXXX Paccar Financial Corp.
13 XS3404490XXX Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A.
14 XS3416917XXX STMicroelectronics N.V.
15 XS3416917XXX STMicroelectronics N.V.
16 ES0280907XXX Unicaja Banco S.A.
17 AT000B050XXX UniCredit Bank Austria AG
18 XS3325244XXX Athens International Airport S.A.
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 22.06.2026
Aktien
1 AU000000BIS6 Bisalloy Steel Group Ltd.
2 CA4622211023 Ionik Corp.
3 KYG6755S1057 OMS Energy Technologies Inc.
4 CNE1000074M0 Pateo Connect Technology (Shanghai) Corp.
5 US80303V1070 Sany Heavy Industry Co. Ltd. ADR
6 CA05352F1099 Avante Corp.
7 US5165482036 Lantronix Inc.
8 AU000000PTX3 Prescient Therapeutics Ltd.
9 US74768A1043 Quantinuum Inc.
10 US1031975055 Boxlight Corp.
11 CA70137X4030 Parkit Enterprise Inc
Anleihen
1 XS3410944XXX Birkenstock Group B.V. & Co. KG
2 XS3412577XXX CPI Property Group S.A.
3 AU3CB0336XXX Engie S.A.
4 NO0013739XXX LR Health & Beauty SE
5 US65339KEXXX Nextera Energy Capital Holdings Inc.
6 US65339KEXXX Nextera Energy Capital Holdings Inc.
7 XS3418658XXX Zurich Finance [Ireland] DAC
8 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
9 DE000A3H3XXX hep global GmbH
10 XS3402928XXX LANXESS AG
11 DK0030566XXX Nykredit Realkredit A/S
12 US69371RUXXX Paccar Financial Corp.
13 XS3404490XXX Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A.
14 XS3416917XXX STMicroelectronics N.V.
15 XS3416917XXX STMicroelectronics N.V.
16 ES0280907XXX Unicaja Banco S.A.
17 AT000B050XXX UniCredit Bank Austria AG
18 XS3325244XXX Athens International Airport S.A.
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