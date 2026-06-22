The following instruments on XETRA do have their first trading 22.06.2026Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 22.06.2026Aktien1 AU000000BIS6 Bisalloy Steel Group Ltd.2 CA4622211023 Ionik Corp.3 KYG6755S1057 OMS Energy Technologies Inc.4 CNE1000074M0 Pateo Connect Technology (Shanghai) Corp.5 US80303V1070 Sany Heavy Industry Co. Ltd. ADR6 CA05352F1099 Avante Corp.7 US5165482036 Lantronix Inc.8 AU000000PTX3 Prescient Therapeutics Ltd.9 US74768A1043 Quantinuum Inc.10 US1031975055 Boxlight Corp.11 CA70137X4030 Parkit Enterprise IncAnleihen1 XS3410944XXX Birkenstock Group B.V. & Co. KG2 XS3412577XXX CPI Property Group S.A.3 AU3CB0336XXX Engie S.A.4 NO0013739XXX LR Health & Beauty SE5 US65339KEXXX Nextera Energy Capital Holdings Inc.6 US65339KEXXX Nextera Energy Capital Holdings Inc.7 XS3418658XXX Zurich Finance [Ireland] DAC8 DE000DP9AXXX DZ BANK AG9 DE000A3H3XXX hep global GmbH10 XS3402928XXX LANXESS AG11 DK0030566XXX Nykredit Realkredit A/S12 US69371RUXXX Paccar Financial Corp.13 XS3404490XXX Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A.14 XS3416917XXX STMicroelectronics N.V.15 XS3416917XXX STMicroelectronics N.V.16 ES0280907XXX Unicaja Banco S.A.17 AT000B050XXX UniCredit Bank Austria AG18 XS3325244XXX Athens International Airport S.A.