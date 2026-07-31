Lantronix entwickelt eine maßgeschneiderte Lösung auf Basis seines Open-Q 6490CS SOM, um die KI-Software von Swarmer auf kleinen Drohnen für Verteidigungseinsätze zu unterstützen. Damit wird die bordeigene Rechenleistung im Vergleich zu bestehenden Plattformen um mehr als 400 % erhöht

IRVINE, Kalifornien, July 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (Nasdaq: LTRX), ein weltweit führender Anbieter von Edge-KI- und Industrial-IoT-Lösungen für NDAA-konforme unbemannte Systeme, kritische Infrastrukturen und resiliente Unternehmensnetzwerke, hat heute eine Zusammenarbeit mit Swarmer, Inc (Nasdaq: SWMR) bekannt gegeben. Swarmer entwickelt Autonomiesoftware für Drohnen und seine Technologie wurde seit April 2024 bereits bei mehr als 100.000 realen Kampfeinsätzen in der Ukraine eingesetzt. Ziel der Zusammenarbeit ist die Entwicklung einer maßgeschneiderten Rechenplattform, die speziell für unbemannte Luftfahrtsysteme (UAS) der Gruppe 1 optimiert ist. Beide Unternehmen verfolgen das Ziel, den Einsatz von FPV-Drohnen und anderen kleinen, kostengünstigen Drohnen für Verteidigungsprogramme in der Ukraine, den USA und in verbündeten Staaten zu beschleunigen.

"Autonomiesoftware beweist ihren Wert erst dann, wenn sie auf Hardware zum Einsatz kommt, die tatsächlich im Flugbetrieb eingesetzt wird", erklärt Saleel Awsare, President und CEO von Lantronix. "Eine produktionsreife, NDAA-konforme Rechenplattform von Lantronix in Kombination mit der kampferprobten Software von Swarmer bietet den Anwendern rund die vierfache Rechenleistung. Dadurch lassen sich visuelle Navigation, automatische Zielerkennung, Pixel-Lock sowie fortschrittliche Teaming-Algorithmen deutlich optimieren."

Die Integration des Open-Q 6490CS System-on-Module von Lantronix soll UAS der Gruppe 1 dieselben Konnektivitätsoptionen wie bisher bieten und gleichzeitig die bordeigene Rechenleistung erheblich steigern. Dadurch werden leistungsfähigere Anwendungen in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Computer Vision sowie autonome Missionsausführung direkt am taktischen Einsatzort ermöglicht. Die zusätzliche Rechenkapazität unterstützt komplexere Schwarmverhalten, Sensorfusion und Entscheidungen in Echtzeit und stellt gleichzeitig eine produktionsreife Plattform für den langfristigen Einsatz bereit.

Militärische Anwender können dadurch zunehmend autonome, softwaredefinierte UAS der Gruppe 1 einzusetzen, die sich durch Software-Updates an veränderte Missionsanforderungen anpassen lassen, anstatt Hardware austauschen zu müssen. Dadurch wird die Einsatzfähigkeit erweitert und gleichzeitig die Komplexität über den gesamten Lebenszyklus reduziert.

"Allein in diesem Jahr werden voraussichtlich mehr als sieben Millionen Drohnen produziert. Wir sind überzeugt, dass potenziell jede einzelne davon unsere KI-Software und Software für kollaborative Autonomie nutzen könnte", sagt Alex Fink, President und CEO von Swarmer USA. "Unsere Zusammenarbeit mit Lantronix wird eine Rechenplattform hervorbringen, die KI-Modelle direkt am Edge in einem kompakten Formfaktor ausführen kann und speziell für UAS der Gruppe 1 optimiert ist. Wir sind überzeugt, dass sich diese Lösung als neuer Industriestandard für Rechenplattformen kleiner unbemannter Systeme etablieren wird. Jede Einheit wird bereits ab Werk mit Swarmer OS und der hochmodernen Autonomiesoftware von Swarmer ausgestattet sein."

Das im Mai 2023 in Austin, Texas, gegründete Unternehmen Swarmer setzte seine Autonomiesoftware erstmals im April 2024 bei Kampfeinsätzen in der Ukraine ein. Seitdem wurden Missionen gemeinsam mit nahezu 50 ukrainischen Militäreinheiten in Umgebungen mit aktiver elektronischer Kampfführung und ohne GNSS-Verfügbarkeit durchgeführt. Die Software von Swarmer ist für den Einsatz auf praktisch allen Drohnentypen ausgelegt - von Starrflüglern und Drehflüglern bis hin zu Land- und Wasserfahrzeugen. Die auf dem Open-Q 6490CS SOM von Lantronix basierende Lösung von Swarmer wird all diese Systeme unterstützen und es einem einzelnen Bediener ermöglichen, Missionen mit Hunderten von Drohnen über eine einheitliche Hardwarebasis zu planen, zu überwachen und durchzuführen.

Wie die Technologie von Lantronix Swarmer unterstützt

Das Open-Q 6490CS SOM ermöglicht es Swarmer, seine Autonomiesoftware auf einer produktionsreifen Rechenplattform bereitzustellen, die die Leistung steigert, Kosten und betriebliche Ineffizienzen reduziert, SWaP optimiert und die Bereitstellung auf einer Vielzahl unbemannter Plattformen beschleunigt. Die geräteinterne KI-Verarbeitung ist speziell für GPS-gestörte und umkämpfte Einsatzumgebungen ausgelegt, in denen cloudbasierte Rechenleistung nicht zuverlässig verfügbar ist.

Die langfristige Produktionsunterstützung sowie die NDAA-Konformität beseitigen zudem Unsicherheiten in der Lieferkette. Dadurch kann Swarmer den Einsatz seiner Lösung bei Behörden und Streitkräften in den USA und verbündeten Staaten skalieren, ohne sich um die Verfügbarkeit der Hardware sorgen zu müssen.

Wichtige Erkenntnisse für Anleger

Erweiterte Plattformmöglichkeiten: Durch die Verbesserung der KI-Rechenleistung für plattformübergreifende Autonomiesoftware über luft-, boden- und seegestützte unbemannte Systeme hinweg stärkt Lantronix seine Position im Markt für autonome Verteidigungssysteme.

Ersatz einer bald veralteten Technologie: Die derzeit eingesetzten bordeigenen Rechensysteme werden zunehmend kostspieliger und können mit der rasanten Entwicklung der KI nicht mehr Schritt halten. Die maßgeschneiderte Plattform bietet rund die vierfache Rechenleistung, um visuelle Navigation, automatische Zielerkennung, Pixel-Lock sowie fortschrittliche Teaming-Algorithmen zu optimieren.

Langfristige Programmunterstützung: Dank NDAA-Konformität und einer Produktionszusage von mehr als zehn Jahren ist Lantronix gut positioniert, um wiederkehrende, langfristige Umsätze zu erzielen, während Swarmer langfristige Verteidigungsverträge erhält. Gleichzeitig werden die Risiken bei der Einführung der Plattform im Markt für autonome Verteidigungssysteme reduziert.

Validierter Partner mit Skalierungspotenzial: Swarmer (Nasdaq: SWMR) ist ein börsennotiertes Unternehmen mit kampferprobter Technologie. Mit mehr als 100.000 absolvierten Missionen in Zusammenarbeit mit nahezu 50 Militäreinheiten wird das Umsetzungsrisiko auf der Nachfrageseite der Partnerschaft reduziert.

Über Swarmer

Swarmer (Nasdaq: SWMR) ist ein auf Verteidigungstechnologie spezialisiertes Unternehmen, das herstellerunabhängige Software entwickelt, mit der ein Bediener Hunderte autonomer Plattformen intuitiv in Echtzeit steuern kann. Zu den Kernbereichen von Swarmer zählen die autonome Schwarmkoordination, die Integration domänenübergreifender unbemannter Systeme sowie KI-gestützte Autonomiesoftware für verteilte Operationen. Swarmer agiert nicht als Drohnenhersteller und ist weder von einer einzelnen Plattform noch von einem bestimmten Lieferanten oder Hardwarelebenszyklus abhängig. Stattdessen konzentriert sich Swarmer auf die Intelligenzebene und entwickelt Software für Autonomie, Koordination und Entscheidungsfindung, die es einer großen Anzahl kostengünstiger unbemannter Systeme ermöglicht, als geschlossene, widerstandsfähige Einheit zu agieren. Die Technologie von Swarmer wurde in realen Einsatzumgebungen umfassend validiert und erstmals im April 2024 bei Kampfeinsätzen in der Ukraine eingesetzt. Seitdem wurden mehr als 100.000 Kampfeinsätze durchgeführt. Dabei wurden Terabytes an proprietären Daten generiert, die in die Machine-Learning-Modelle des Unternehmens einfließen und die Reproduktion fortschrittlicher Pilotenleistungen im großen Maßstab ermöglichen. Der routinemäßige Einsatz der Swarmer-Technologie in Kampfeinsätzen liefert kontinuierlich Telemetriedaten, Sensordaten und operatives Feedback. Diese Daten werden genutzt, um die Leistungsfähigkeit weiter zu verbessern, die Robustheit der Systeme zu erhöhen und den Lernprozess zu beschleunigen. Swarmer hat seinen Hauptsitz in Austin, Texas, und unterhält Standorte sowie Teams in der Ukraine, Polen und Estland. Weitere Informationen finden Sie unter www.getswarmer.com.

Über Lantronix

Lantronix Inc. (Nasdaq: LTRX) ist ein weltweit führender Anbieter von Edge-KI- und Industrial-IoT-Lösungen. Das Unternehmen liefert intelligente Computing-Lösungen, sichere Konnektivität und Remote-Management für geschäftskritische Anwendungen. Lantronix ist in wachstumsstarken Märkten wie Smart Cities, Enterprise-IT sowie kommerziellen und militärischen unbemannten Systemen - darunter Drohnen - aktiv und unterstützt seine Kunden dabei, Betriebsabläufe zu optimieren und die digitale Transformation zu beschleunigen. Das breite Portfolio an Hardware-, Software- und Servicelösungen deckt Anwendungen von sicherer Videoüberwachung über intelligente Infrastrukturen bis hin zu leistungsfähigem Out-of-Band-Netzwerkmanagement ab. Durch die Verlagerung von Intelligenz an den Netzwerkrand ermöglicht Lantronix Unternehmen mehr Effizienz, Sicherheit und Wettbewerbsvorteile in einer KI-getriebenen Welt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Lantronix.

"Safe Harbor"-Erklärung gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-amerikanischen Wertpapiergesetze, darunter unter anderem Aussagen zu einer möglichen Zusammenarbeit zwischen Lantronix und Swarmer sowie zur Positionierung von Lantronix, um Chancen für langfristiges Wachstum auf den Märkten für Drohnen- und Verteidigungstechnologie zu nutzen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf unseren aktuellen Erwartungen und unterliegen erheblichen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, zukünftigen Geschäfts-, Finanz- oder Leistungsergebnisse erheblich von unseren historischen Ergebnissen oder von denen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung ausgedrückt oder impliziert werden, abweichen. Zu den potenziellen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem Faktoren wie die Auswirkungen negativer oder sich verschlechternder regionaler und weltweiter wirtschaftlicher Rahmenbedingungen oder von Marktinstabilität auf unser Geschäft, einschließlich der Auswirkungen auf die Kaufentscheidungen unserer Kunden; unsere Fähigkeit, Störungen in unseren Lieferketten sowie denen unserer Lieferanten und Zulieferer aufgrund von Änderungen der Handelspolitik der US-Regierung oder ausländischer Regierungen, einschließlich kürzlich erhöhter oder künftiger Zölle, einer Pandemie oder anderer Ausbrüche, Kriege und der jüngsten Konflikte in Europa, Asien und im Nahen Osten oder anderer Faktoren, zu mindern; künftige Reaktionen auf und Auswirkungen von Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit; Cybersicherheitsrisiken; Änderungen der geltenden Gesetze und Vorschriften der US-Regierung und ausländischer Regierungen; das Risiko, dass keine endgültige Vereinbarung zwischen Lantronix und Swarmer zustande kommt; unsere Fähigkeit, unsere Akquisitionsstrategie erfolgreich umzusetzen oder übernommene Unternehmen zu integrieren; Schwierigkeiten und Kosten beim Schutz von Patenten und anderen Schutzrechten; die Höhe unserer Verschuldung, unsere Fähigkeit, unsere Verbindlichkeiten zu bedienen, und die Auflagen in unseren Kreditverträgen; sowie alle weiteren Faktoren, die in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr aufgeführt sind, der am 29. August 2025 bei der Securities and Exchange Commission (der "SEC") eingereicht wurde, einschließlich des Abschnitts mit dem Titel "Risk Factors" in Punkt 1A von Teil I dieses Berichts sowie in unseren anderen öffentlichen Einreichungen bei der SEC. Weitere Risikofaktoren können von Zeit zu Zeit in unseren zukünftigen Veröffentlichungen genannt werden. Darüber hinaus können die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund zusätzlicher Risiken und Unsicherheiten, die wir derzeit nicht kennen oder die wir derzeit nicht als wesentlich für unser Geschäft einschätzen, abweichen. Aus diesen Gründen sind die Anleger dazu angehalten, zukunftsgerichtete Aussagen mit der gebotenen Vorsicht zur Kenntnis zu nehmen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Wir lehnen ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen nach diesem Datum zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben oder durch die Regeln der Nasdaq Stock Market LLC festgelegt. Wenn wir zukunftsgerichtete Aussagen aktualisieren oder korrigieren, sollten Anleger nicht davon ausgehen, dass wir weitere Aktualisierungen oder Korrekturen vornehmen werden.

©2026 Lantronix, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Lantronix ist eine eingetragene Marke. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Anlegerkontakt (Lantronix):

Matt Glover und Greg Robles

Gateway Group, Inc.

LTRX@gateway-grp.com

Anlegerkontakt (Swarmer):

SWMR@gateway-grp.com

Medienkontakt (Lantronix):

Diana Puckett

PRforLantronix@Bospar.com

Medienkontakt (Swarmer):

media@getswarmer.tech