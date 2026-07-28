Die Zusammenarbeit baut die Präsenz von Lantronix auf dem schnell wachsenden globalen Markt für autonome Verteidigungssysteme aus und eröffnet langfristige Möglichkeiten für wiederkehrende Umsätze

IRVINE, Kalifornien, July 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (Nasdaq: LTRX), ein globaler Anbieter von Edge-KI- und industriellen IoT-Lösungen, die NDAA-konforme unbemannte Systeme, kritische Infrastrukturen und ausfallsichere Unternehmensnetzwerke unterstützen, hat heute eine strategische Zusammenarbeit mit DoD Solution, einem estnisch-ukrainischen Entwickler von Bordplattformen für die Autonomie von Drohnen und unbemannten Systemen, bekanntgegeben.

Die Zusammenarbeit beschleunigt den Weg von der Entwicklung bis zur Einführung bei DoD Solution, indem die AURA-KI-Plattform für Onboard-Autonomie des Unternehmens mit der Qualcomm-basierten Open-Q 6490CS-Lösung von Lantronix kombiniert wird. Lantronix stellt SWaP-optimierte Edge-Computing-Lösungen zur Integration in die AURA-KI-Plattform bereit, um FPV-Drohnen, Starrflügel-UAVs und Abfangsysteme zu unterstützen, die zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeiten der Ukraine eingesetzt werden. Durch diese Partnerschaft baut Lantronix seine Präsenz in Europa und der Ukraine weiter aus, wo die Nachfrage nach sicheren, serienreifen autonomen Systemen weiterhin rasant steigt.

"Da sich die globale Verteidigungslandschaft zunehmend auf intelligente autonome Systeme stützt, ist Lantronix strategisch an der Schnittstelle zwischen Edge-KI, sicherer Rechenleistung und missionskritischer Konnektivität positioniert", so Kurt Hoff, Chief Revenue Officer von Lantronix. "Unsere Zusammenarbeit mit DoD Solution verdeutlicht die wachsende Nachfrage nach leistungsstarken, stromsparenden KI-Plattformen, die strenge US-Konformitätsstandards erfüllen und gleichzeitig eine schnelle Bereitstellung in großem Maßstab ermöglichen. Neben den Möglichkeiten im Bereich der Hardware-Plattformen sorgen unsere Aufträge im Bereich der hochspezialisierten Ingenieursdienstleistungen für eine wiederkehrende Einnahmequelle, da wir unsere Kunden weiterhin bei der Entwicklung, Integration, dem Testen und der laufenden Programmdurchführung unterstützen. Die Ukraine hat sich zu einem der weltweit fortschrittlichsten und sich am schnellsten entwickelnden Märkte für unbemannte Systeme entwickelt, und die Zusammenarbeit mit führenden ukrainischen Drohnenentwicklern verschafft uns wertvolle Einblicke aus der Praxis sowie wichtige Möglichkeiten zur Validierung unserer Technologie in einigen der anspruchsvollsten Einsatzumgebungen. Wir gehen davon aus, dass wir dadurch unsere Fähigkeit stärken werden, KI-gestützte Lösungen der nächsten Generation für Kunden im Bereich Verteidigung weltweit bereitzustellen."

"Moderne autonome Drohnen zeichnen sich nicht nur durch ihre Sensoren aus, sondern auch durch die an Bord befindlichen Analysefunktionen", erklärt Roman Hapachylo, CEO von DoD Solution. "AURA KI ist eine umfassende Plattform für die Autonomie an Bord, die Wahrnehmung, visuelle Navigation, Zielerkennung, Zielverfolgung und Endanflugführung direkt im Flugzeug ermöglicht. Durch die Kombination unserer Autonomie-Lösung mit der serienreifen Edge-Computing-Technologie von Lantronix können wir die Einführungszeiträume erheblich verkürzen und gleichzeitig die Fähigkeiten von Drohnen der nächsten Generation für den europäischen und den globalen Markt weiterentwickeln."

"Diese Zusammenarbeit stärkt die Position von Lantronix als vertrauenswürdiger Technologiepartner für geschäftskritische Edge-AI-Implementierungen und bestätigt unsere langfristige Strategie, durch differenzierte Edge-KI-Lösungen nachhaltiges Wachstum voranzutreiben", fügt Hoff hinzu. "Wir sehen weiterhin erhebliche Chancen in den Märkten für Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie industrielle Autonomie, in denen sicheres, intelligentes Edge-Computing zunehmend unverzichtbar wird."

Die Entwicklungsteams haben die Plattformintegration abgeschlossen, und die erste Produktion ist nun angelaufen. Das Programm wird hochgefahren, um der wachsenden Nachfrage in der gesamten Region gerecht zu werden, und diese Dynamik spiegelt sowohl die Stärke der Partnerschaft als auch die Bereitschaft der Plattform wider, einen breiteren Einsatz im sich rasch entwickelnden Drohnen-Ökosystem der Ukraine zu unterstützen.

Über DoD Solution

DoD Solution ist ein estnisch-ukrainisches Unternehmen im Bereich Verteidigungstechnologie, das Autonomie-Systeme für unbemannte Plattformen entwickelt. Das Unternehmen arbeitet mit Herstellern unbemannter Plattformen zusammen, um KI-gestützte Autonomie in eine Vielzahl von Verteidigungsanwendungen zu integrieren. Sein Flaggschiffprodukt, die AURA-KI-Plattform, kombiniert firmeneigene Software mit Onboard-Rechenleistung, um autonome Navigation, Wahrnehmung, Zielerkennung, Zielverfolgung und Endphasenführung in Umgebungen zu ermöglichen, in denen kein GPS-Empfang vorhanden ist, die umkämpft sind oder in denen die Kommunikationsmöglichkeiten eingeschränkt sind. Die langfristige Mission von DoD Solution besteht darin, autonome Verteidigungstechnologien voranzutreiben, die die operative Effektivität steigern und gleichzeitig die Abhängigkeit von ständiger menschlicher Steuerung verringern.

Weitere Informationen finden Sie unter https://dodsolution.com/

Über Lantronix

Lantronix Inc. (Nasdaq: LTRX) ist ein weltweit führender Anbieter von Edge-KI- und industriellen IoT-Lösungen. Das Unternehmen liefert intelligente Computing-Lösungen, sichere Konnektivität und Remote-Management für geschäftskritische Anwendungen. Lantronix ist in wachstumsstarken Märkten wie Smart Cities, Enterprise-IT sowie kommerziellen und militärischen unbemannten Systemen - darunter Drohnen - aktiv und unterstützt seine Kunden dabei, Betriebsabläufe zu optimieren und die digitale Transformation zu beschleunigen. Das breite Portfolio an Hardware-, Software- und Servicelösungen deckt Anwendungen von sicherer Videoüberwachung über intelligente Infrastrukturen bis hin zu leistungsfähigem Out-of-Band-Netzwerkmanagement ab. Durch die Verlagerung von Intelligenz an den Netzwerkrand ermöglicht Lantronix Unternehmen mehr Effizienz, Sicherheit und Wettbewerbsvorteile in einer KI-getriebenen Welt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Lantronix.

"Safe-Harbor"-Hinweis gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze, einschließlich - jedoch nicht beschränkt auf - Aussagen zu Wachstumserwartungen im globalen Drohnenmarkt sowie zur Positionierung von Lantronix, um Chancen für langfristiges, margenstarkes Wachstum in den Märkten für Drohnen- und Verteidigungstechnologien zu nutzen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf unseren aktuellen Erwartungen und unterliegen erheblichen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, zukünftigen Geschäfts-, Finanz- oder Leistungsergebnisse erheblich von unseren historischen Ergebnissen oder von denen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung ausgedrückt oder impliziert werden, abweichen. Zu den möglichen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem: die Auswirkungen ungünstiger oder sich verschlechternder regionaler und globaler Wirtschaftsbedingungen sowie von Marktinstabilität auf unser Geschäft, einschließlich möglicher Einflüsse auf die Kaufentscheidungen unserer Kunden; unsere Fähigkeit, Störungen in unseren Lieferketten sowie in denen unserer Lieferanten und Dienstleister zu bewältigen, die sich aus Änderungen der Handelspolitik der US-Regierung oder ausländischer Regierungen ergeben können - einschließlich kürzlich erhöhter oder zukünftiger Zölle -, ebenso wie aus Pandemien oder anderen Krankheitsausbrüchen, Kriegen und jüngsten Konflikten in Europa, Asien und dem Nahen Osten oder aus anderen Faktoren; zukünftige Reaktionen auf Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit und deren Auswirkungen; Cybersicherheitsrisiken; Änderungen geltender Gesetze und Vorschriften der US-Regierung sowie ausländischer Regierungen; unsere Fähigkeit, die Akquisitionsstrategie erfolgreich umzusetzen oder erworbene Unternehmen zu integrieren; Schwierigkeiten und Kosten beim Schutz von Patenten und anderen geistigen Eigentumsrechten; der Umfang unserer Verschuldung, unsere Fähigkeit zur Bedienung dieser Verbindlichkeiten sowie die Einschränkungen aus bestehenden Kreditvereinbarungen. Weitere Risiken sind in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr aufgeführt, der am 29. August 2025 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde, einschließlich des Abschnitts "Risk Factors" in Punkt 1A von Teil I dieses Berichts sowie in unseren sonstigen öffentlichen Einreichungen bei der SEC. Weitere Risikofaktoren können von Zeit zu Zeit in unseren zukünftigen Veröffentlichungen offengelegt werden. Darüber hinaus können die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund zusätzlicher Risiken und Unsicherheiten, die wir derzeit nicht kennen oder die wir derzeit nicht als wesentlich für unser Geschäft einschätzen, abweichen. Aus diesen Gründen sind die Anleger dazu angehalten, zukunftsgerichtete Aussagen mit der gebotenen Vorsicht zur Kenntnis zu nehmen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Wir lehnen ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen nach diesem Datum zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben oder durch die Regeln der Nasdaq Stock Market LLC festgelegt. Wenn wir zukunftsgerichtete Aussagen aktualisieren oder korrigieren, sollten Anleger nicht davon ausgehen, dass wir weitere Aktualisierungen oder Korrekturen vornehmen werden.

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