© Foto: SOPA Images - Sipa USAAT&T weitet den Einsatz von D-Waves Quantencomputern deutlich aus. Eine Aufgabe schrumpfte bereits von einer Stunde auf unter 15 Sekunden. Wird daraus jetzt der große kommerzielle Durchbruch?D-Wave Quantum baut seine Zusammenarbeit mit AT&T aus. Der Telekomkonzern will die Quantencomputer des Unternehmens künftig in weiteren Bereichen einsetzen. Die Nachricht sorgte für deutliche Kursgewinne bei mehreren Quanten-Aktien. AT&T arbeitet bereits seit Anfang des Jahres mit D-Wave zusammen. In einem Projekt verkürzte ein Quantensystem die Bearbeitungszeit einer Aufgabe von einer Stunde auf weniger als 15 Sekunden. Nun soll die Technik auch bei der Erkennung von Netzausfällen und der Steuerung des …
Enthaltene Werte: US46222L1089,US76655K1034,US26740W1099,US74768A1043Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE