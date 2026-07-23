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Quantinuum ernennt Chief Legal Officer und Chief People Officer



23.07.2026 / 03:35 CET/CEST

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BROOMFIELD, Colorado, 22. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Quantinuum, Inc. (NASDAQ:QNT), ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing, gab heute die Ernennung von Robin Schulman zum Chief Legal Officer (CLO) und Unternehmenssekretär mit Wirkung zum 13. Juli 2026 sowie die Ernennung von Rory O'Byrne zum Chief People Officer (CPO) mit Wirkung zum 26. Mai 2026 bekannt. Frau Schulman und Herr O'Byrne berichten beide an Rajeeb Hazra, den President und CEO von Quantinuum. "Da Quantinuum nun als börsennotiertes Unternehmen ein spannendes neues Kapitel aufschlägt, freuen wir uns, Robin und Rory in unserem Führungsteam willkommen zu heißen", sagte Dr. Rajeeb Hazra, President und CEO von Quantinuum. "Sowohl Robin als auch Rory sind äußerst versierte Führungskräfte, die über umfassende Erfahrung in der Leitung von Technologieunternehmen in Zeiten des Wandels verfügen. Ihre nachweislichen Erfolge beim Aufbau leistungsstarker Organisationen und erstklassiger Funktionsbereiche werden für Quantinuum von unschätzbarem Wert sein, während wir unser Geschäft weiter ausbauen und sich die Kommerzialisierung des Quantencomputings beschleunigt." Frau Schulman tritt Quantinuum mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in den Bereichen Recht und Führungsaufgaben bei. In dieser Zeit hat sie wachstumsstarke Technologieunternehmen durch Phasen rascher Expansion, strategischer Transformation und der Entwicklung zu börsennotierten Unternehmen begleitet und dabei nachweislich Strategien in die Praxis umgesetzt sowie die Grundlagen für nachhaltiges Wachstum geschaffen. Zuletzt war Frau Schulman als Chief Legal Officer und Head of Corporate Affairs bei GitLab tätig, wo sie fast sieben Jahre lang die globale Strategie des Unternehmens in den Bereichen Recht, Compliance, Richtlinien, Wettbewerb, geistiges Eigentum, Unternehmensentwicklung, Nachhaltigkeit und Datenschutz leitete. Zuvor war sie als Chief Legal Officer bei Couchbase und New Relic tätig und hatte leitende Führungspositionen bei Adobe Inc. inne. "Quantinuum befindet sich an einer faszinierenden Schnittstelle zwischen bahnbrechender Wissenschaft und praktischer wirtschaftlicher Bedeutung, und ich freue mich außerordentlich darauf, das Team in diesem wichtigen Moment der Unternehmensgeschichte zu verstärken", sagte Robin Schulman, Chief Legal Officer und Company Secretary von Quantinuum. "Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Raj, unserem Vorstand und dem Führungsteam ein solides Fundament zu schaffen, das das weitere Wachstum und den langfristigen Erfolg von Quantinuum sichert." Herr O'Byrne verfügt über mehr als 25 Jahre weltweite Erfahrung im Personalwesen und leitete sowohl börsennotierte als auch von Private-Equity-Fonds finanzierte Unternehmen in den Bereichen Technologie, Energie, Bergbau und Industrie. Zuletzt war Herr O'Byrne als Chief People Officer bei Advanced Energy tätig, wo er das Personalteam des Unternehmens in einer Phase der Integration, Transformation und operativen Expansion leitete. Davor war er als Chief Human Resources Officer bei Jonah Energy LLC sowie als Senior Vice President, Global Human Resources bei MRC Global tätig. "Ich freue mich sehr, in einem für das Unternehmen und für den Bereich des Quantencomputings im Allgemeinen so entscheidenden Moment zu Quantinuum zu stoßen", sagte Rory O'Byrne, Chief People Officer bei Quantinuum. "Da ich meine berufliche Laufbahn damit verbracht habe, Unternehmen dabei zu unterstützen, Phasen rasanten Wachstums zu meistern, freue ich mich darauf, die Mitarbeiter, die Unternehmenskultur und die Infrastruktur aufzubauen, die das nächste Kapitel von Quantinuum als börsennotiertes Unternehmen begleiten werden. Es ist eine seltene Gelegenheit, ein Unternehmen mitzugestalten, das an der Spitze einer Technologie steht, die die kommenden Jahrzehnte prägen wird." Informationen zu Quantinuum Quantinuum ist ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing, das eine Full-Stack-Plattform anbietet, die darauf ausgelegt ist, Quantencomputing in realen Umgebungen einsetzbar zu machen. Das Unternehmen hat mehrere Generationen von Quantensystemen auf Basis eingefangener Ionen kommerziell eingeführt, die auf der bewährten QCCD-Architektur aufbauen. Diese wurden mit neuartigen Designs und Funktionen umgesetzt, um die branchenweit höchsten Genauigkeitsniveaus auf der Grundlage der durchschnittlichen 2-Qubit-Gattertreue zu erreichen.[1] Quantinuum unterhält aktive Kooperationen mit Marktführern aus den Bereichen Pharmazie, Materialwissenschaften, Finanzdienstleistungen sowie aus dem staatlichen und industriellen Sektor und arbeitet zudem weltweit mit akademischen und Forschungseinrichtungen zusammen. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 700 Mitarbeiter, darunter Spitzenwissenschaftler und Forscher. Mehr als 70 % des Technologieteams haben einen Doktortitel oder einen Master-Abschluss. Quantinuum hat seinen Hauptsitz in Broomfield, Colorado, und verfügt über weitere Standorte in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Japan, Katar und Singapur. Weitere Informationen finden Sie unter www.quantinuum.com Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 angesehen werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen. Die Begriffe "voraussehen", "annehmen", "glauben", "fortsetzen", "könnte", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "könnte", "planen", "potenziell", "vorhersagen", "prognostizieren", "zukünftig", "wird", "anstreben", "vorhersehbar" sowie die Verneinungen dieser Begriffe oder ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Solche Aussagen basieren auf bestimmten Annahmen und Einschätzungen unseres Managements, die auf dessen Erfahrung und dessen Wahrnehmung historischer Trends, der aktuellen Wirtschafts- und Branchenlage, erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie anderer Faktoren beruhen, die das Management für relevant hält. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zudem einer Reihe wesentlicher Risiken und Ungewissheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, staatliche und technologische Faktoren, die unsere Geschäftstätigkeit, Märkte, Produkte, Dienstleistungen und Preise beeinflussen. Von Zeit zu Zeit treten neue Faktoren auf, und es ist Quantinuum nicht möglich, alle derartigen Faktoren vorherzusagen. Jede zukunftsgerichtete Aussage gilt nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Quantinuum keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. [1] Stand: 31. Dezember 2025 View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/quantinuum-ernennt-chief-legal-officer-und-chief-people-officer-302832770.html



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