The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 19.06.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 19.06.2026
ISIN Name
CA38900X2077 GRATOMIC INC.
CA70137X1069 PARKIT ENTERPRISE
CA8779052080 TEARLACH RESOURCES LTD
US1031974066 BOXLIGHT A NEW DL-,0001
XS2809217XXX LORCA T.BON. 24/29 REGS
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 19.06.2026
ISIN Name
CA38900X2077 GRATOMIC INC.
CA70137X1069 PARKIT ENTERPRISE
CA8779052080 TEARLACH RESOURCES LTD
US1031974066 BOXLIGHT A NEW DL-,0001
XS2809217XXX LORCA T.BON. 24/29 REGS
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