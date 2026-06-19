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Freitag, 19.06.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Batterie-Boom: Ein 78-Mio.-CAD-Schwergewicht greift nach Tiefsee-Rohstoffen
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WKN: A41X5W | ISIN: US1031974066 | Ticker-Symbol: 2IU1
NASDAQ
18.06.26 | 21:57
0,616 US-Dollar
+3,10 % +0,019
Branche
Software
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
BOXLIGHT CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BOXLIGHT CORPORATION 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
BOXLIGHT
BOXLIGHT CORPORATION Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BOXLIGHT CORPORATION0,616+3,10 %
PARKIT ENTERPRISE INC0,376+7,43 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.