Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA70137X1069 Parkit Enterprise Inc. 19.06.2026 CA70137X4XXX Parkit Enterprise Inc. 22.06.2026 Tausch 15:1
US1031974066 Boxlight Corp. 19.06.2026 US1031975XXX Boxlight Corp. 22.06.2026 Tausch 6:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA70137X1069 Parkit Enterprise Inc. 19.06.2026 CA70137X4XXX Parkit Enterprise Inc. 22.06.2026 Tausch 15:1
US1031974066 Boxlight Corp. 19.06.2026 US1031975XXX Boxlight Corp. 22.06.2026 Tausch 6:1
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