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Quantinuum wird am 11. August 2026 die Finanzergebnisse für das zweite Quartal bekannt geben



28.07.2026 / 14:30 CET/CEST

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BROOMFIELD, Colorado, 28. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Quantinuum Inc. (Nasdaq: QNT) ("Quantinuum") gab heute bekannt, dass das Unternehmen seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal (das am 30. Juni 2026 endete) am 11. August 2026 nach Börsenschluss veröffentlichen wird. Quantinuum wird am selben Tag um 23:00 Uhr MESZ eine Telefonkonferenz abhalten, um seine Finanzergebnisse zu erörtern. Die Telefonkonferenz kann hier als Live-Webcast verfolgt werden. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird im Anschluss an die Telefonkonferenz auf der Website für Investorenbeziehungen von Quantinuum bereitgestellt und bleibt dort ein Jahr lang abrufbar. Informationen zu Quantinuum Quantinuum ist ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing, das eine Full-Stack-Plattform anbietet, die darauf ausgelegt ist, Quantencomputing in realen Umgebungen einsetzbar zu machen. Das Unternehmen hat mehrere Generationen von Quantensystemen auf Basis der bewährten QCCD-Architektur kommerziell eingeführt, die es mit neuartigen Designs und Funktionen umgesetzt hat, um mit Stand vom 31. Dezember 2025 die branchenweit höchsten Genauigkeitswerte zu erreichen, gemessen an der durchschnittlichen Fidelität von Zwei-Qubit-Gattern. Quantinuum arbeitet aktiv mit Marktführern aus den Bereichen Pharmazie, Materialwissenschaften und Finanzdienstleistungen sowie aus dem öffentlichen Sektor und der Industrie zusammen. Quantinuum hat seinen Hauptsitz in Broomfield, Colorado, und unterhält weitere Standorte in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Japan, Katar und Singapur. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/quantinuum-wird-am-11-august-2026-die-finanzergebnisse-fur-das-zweite-quartal-bekannt-geben-302836481.html



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