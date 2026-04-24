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WKN: 520000 | ISIN: DE0005200000 | Ticker-Symbol: BEI
Xetra
23.04.26 | 17:35
74,10 Euro
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BELL FOOD GROUP AG212,00+0,95 %
BUFAB AB11,160-0,36 %
CALAVO GROWERS INC28,0000,00 %
COCA-COLA CONSOLIDATED INC161,95-1,73 %
COLUMBUS A/S1,250-1,57 %
COMMUNITY BANCORP INC VERMONT39,920+2,62 %
CONCENTRIX CORPORATION22,580-1,48 %
COSMO NV101,600,00 %
FIRST BUSEY CORPORATION21,6000,00 %
FRIEDMAN INDUSTRIES INC16,0000,00 %
GLADSTONE CAPITAL CORPORATION15,750+0,32 %
GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION10,7500,00 %
GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION13,800-0,72 %
HERZFELD CREDIT INCOME FUND INC1,4400,00 %
HMS NETWORKS AB48,100+0,46 %
ILKKA OYJ4,485-100,00 %
INFICON HOLDING AG145,00+3,13 %
JOHN MATTSON FASTIGHETSFORETAGEN AB5,480-0,54 %
KAISER ALUMINUM CORPORATION141,00+1,44 %
LAKELAND FINANCIAL CORPORATION60,02+0,70 %
LEXINFINTECH HOLDINGS LTD ADR2,000+1,01 %
MIPS AB26,700-0,45 %
OHIO VALLEY BANC CORP46,150-1,60 %
TRELLEBORG AB35,820-0,83 %
UNITED OVERSEAS BANK LIMITED24,220-4,61 %
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