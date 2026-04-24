|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|AENA SME SA ADR
|US00774W1036
|0,6434 USD
|0,5507 EUR
|AQ GROUP AB
|SE0022062196
|1,8 SEK
|0,1663 EUR
|ARLANDASTAD GROUP AB
|SE0016276851
|1,55 SEK
|0,1432 EUR
|BEIERSDORF AG
|DE0005200000
|-
|1 EUR
|BEIJER REF AB
|SE0015949748
|0,75 SEK
|0,0693 EUR
|BELL FOOD GROUP AG
|CH0315966322
|3,5 CHF
|3,8104 EUR
|BUFAB AB
|SE0025010671
|1,3 SEK
|0,1201 EUR
|CALAVO GROWERS INC
|US1282461052
|0,2 USD
|0,1711 EUR
|COCA-COLA CONSOLIDATED INC
|US1910981026
|0,25 USD
|0,2139 EUR
|COLUMBUS A/S
|DK0010268366
|0,125 DKK
|0,0167 EUR
|COMMUNITY BANCORP INC VERMONT
|US20343A1016
|0,25 USD
|0,2139 EUR
|CONCENTRIX CORPORATION
|US20602D1019
|0,36 USD
|0,3081 EUR
|COSMO NV
|NL0011832936
|-
|2,1 EUR
|FIRST BUSEY CORPORATION
|US3193832041
|0,26 USD
|0,2225 EUR
|FRIEDMAN INDUSTRIES INC
|US3584351056
|0,04 USD
|0,0342 EUR
|GLADSTONE CAPITAL CORPORATION
|US3765358789
|0,15 USD
|0,1283 EUR
|GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION
|US3765361080
|0,1 USD
|0,0855 EUR
|GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION PRF G
|US3765368846
|0,125 USD
|0,1069 EUR
|GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION
|US3765461070
|0,08 USD
|0,0684 EUR
|GLADSTONE LAND CORPORATION PFD SER.B
|US3765493099
|0,125 USD
|0,1069 EUR
|HERZFELD CREDIT INCOME FUND INC
|US42804T2050
|0,17 USD
|0,1454 EUR
|HMS NETWORKS AB
|SE0009997018
|4,8 SEK
|0,4436 EUR
|ILKKA OYJ
|FI0009800205
|-
|0,25 EUR
|INFICON HOLDING AG
|CH1431598916
|2 CHF
|2,1774 EUR
|JOHN MATTSON FASTIGHETSFORETAGEN AB
|SE0012481364
|0,25 SEK
|0,0231 EUR
|KAISER ALUMINUM CORPORATION
|US4830077040
|0,77 USD
|0,659 EUR
|LAKELAND FINANCIAL CORPORATION
|US5116561003
|0,52 USD
|0,445 EUR
|LEXINFINTECH HOLDINGS LTD ADR
|US5288771034
|0,188 USD
|0,1609 EUR
|METSO OYJ ADR
|US5926721094
|0,1157 USD
|0,099 EUR
|MIPS AB
|SE0009216278
|2,5 SEK
|0,231 EUR
|OHIO VALLEY BANC CORP
|US6777191064
|0,25 USD
|0,2139 EUR
|TRELLEBORG AB
|SE0000114837
|8 SEK
|0,7393 EUR
|UNITED OVERSEAS BANK LIMITED
|SG1M31001969
|0,71 SGD
|0,4754 EUR
|mehr Dividenden im wallstreetOnline Dividendenkalender
© 2026 wallstreetONLINE (Dividenden)