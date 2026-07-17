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WKN: 865108 | ISIN: US7473161070 | Ticker-Symbol: QUC
Frankfurt
16.07.26 | 21:55
135,00 Euro
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Branche
Chemie
Aktienmarkt
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QUAKER CHEMICAL CORPORATION Chart 1 Jahr
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QUAKER CHEMICAL CORPORATION 5-Tage-Chart
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CRACKER BARREL
CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE INC43,550-2,46 %
ELISA OYJ34,360-2,44 %
EUWAX AG48,000-4,38 %
METHODE ELECTRONICS INC13,700+1,48 %
OXFORD LANE CAPITAL CORP7,880+0,25 %
PEARL DIVER CREDIT COMPANY INC7,8000,00 %
QUAKER CHEMICAL CORPORATION135,000,00 %
SHENZHEN INVESTMENT HOLDINGS BAY AREA DEVELOPMENT CO LTD0,2040,00 %
WD-40 COMPANY223,40-0,36 %
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