EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: EUWAX Aktiengesellschaft
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die EUWAX Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026
Ort: https://www.euwax-ag.de/de/investor-relations/finanzberichterstattung/
22.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|EUWAX Aktiengesellschaft
|Börsenstr. 4
|70174 Stuttgart
|Deutschland
|Internet:
|www.euwax-ag.de
|Ende der Mitteilung
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