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WKN: 552484 | ISIN: US64110L1061 | Ticker-Symbol: NFC
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15.07.26 | 21:59
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ABB LTD90,14-1,40 %
ABBOTT LABORATORIES77,60-0,39 %
ALCOA CORPORATION42,220-1,68 %
EUWAX AG51,00-0,39 %
GE AEROSPACE313,90+1,41 %
INVESTOR AB B35,710-0,79 %
NETFLIX INC64,25-0,17 %
NORDEA BANK ABP16,935-0,24 %
STATE STREET CORPORATION162,15+0,84 %
SUEDZUCKER AG11,880+2,41 %
TELE2 AB B15,365-0,81 %
TOTALENERGIES SE70,48-1,18 %
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC105,00-0,47 %
UNITEDHEALTH GROUP INC364,00-2,26 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.