EQS-News: EUWAX Aktiengesellschaft
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
08.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|EUWAX Aktiengesellschaft
|Börsenstr. 4
|70174 Stuttgart
|Deutschland
|E-Mail:
|euwax-hauptversammlung@boerse-stuttgart.de
|Internet:
|http://www.euwax-ag.de/investor+relations/termine+und+veranstaltungen/hauptversammlung.html
|ISIN:
|DE0005660104
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2341626 08.06.2026 CET/CEST