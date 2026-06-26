The following instruments on XETRA do have their first trading 26.06.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 26.06.2026
Aktien
1 CNE100007NS5 Keytop Parking Inc.
2 BMG9001E1443 Liberty Latin America Ltd. Prf Ser A
3 VGG6769T1075 Orca Energy Group Inc. A
4 US70476Q1004 Pearl Diver Credit Company Inc.
5 JP3716000009 Nippon Signal Co. Ltd.
6 JP3536200003 Tsurumi Manufacturing Co. Ltd.
7 FI0009014369 Orion Corp. A
8 GB0006963689 Porvair PLC
9 SE0014960365 Sweco AB A
10 SE0005190220 Tele2 AB A
11 GB00BYQDPD80 Yü Group PLC
12 AU000000PKO1 Peako Ltd.
13 AU000000PUR3 Pursuit Minerals Ltd.
14 KYG8976D1079 Toyo Co. Ltd.
15 US67113Y8012 Nuwellis Inc.
16 MHY1250N1316 Rubico Inc.
17 CA92838G2080 Visionary Metals Corp.
Anleihen
1 XS3425713XXX Dänemark, Königreich
2 US84615QAXXX Space Exploration Technologies Corp.
3 XS3398037XXX CA Immobilien Anlagen AG
4 XS3004167XXX Primo Water Holdings Inc.
5 AU3CB0336XXX Société Générale S.A.
6 USU8531HAXXX Space Exploration Technologies Corp.
7 XS3386682XXX N.V. Nederlandse Gasunie
8 XS3338302XXX Athora Holding Ltd.
9 FR0014019XXX Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale
10 FR0014019XXX Clariane SE
11 US30036FAXXX Evergy Kansas Central Inc.
12 XS3426512XXX MBH Mortgage Bank Co. Plc
13 XS3423992XXX NatWest Markets PLC
14 US84615QAXXX Space Exploration Technologies Corp.
15 US84615QAXXX Space Exploration Technologies Corp.
16 US84615QAXXX Space Exploration Technologies Corp.
17 US84615QAXXX Space Exploration Technologies Corp.
18 US91087BBXXX Vereinigte Mexikanische Staaten
19 DE000A46ZXXX Vonovia SE
20 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
21 USU8531HAXXX Space Exploration Technologies Corp.
22 USU8531HAXXX Space Exploration Technologies Corp.
23 USU8531HAXXX Space Exploration Technologies Corp.
24 USU8531HAXXX Space Exploration Technologies Corp.
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 26.06.2026
Aktien
1 CNE100007NS5 Keytop Parking Inc.
2 BMG9001E1443 Liberty Latin America Ltd. Prf Ser A
3 VGG6769T1075 Orca Energy Group Inc. A
4 US70476Q1004 Pearl Diver Credit Company Inc.
5 JP3716000009 Nippon Signal Co. Ltd.
6 JP3536200003 Tsurumi Manufacturing Co. Ltd.
7 FI0009014369 Orion Corp. A
8 GB0006963689 Porvair PLC
9 SE0014960365 Sweco AB A
10 SE0005190220 Tele2 AB A
11 GB00BYQDPD80 Yü Group PLC
12 AU000000PKO1 Peako Ltd.
13 AU000000PUR3 Pursuit Minerals Ltd.
14 KYG8976D1079 Toyo Co. Ltd.
15 US67113Y8012 Nuwellis Inc.
16 MHY1250N1316 Rubico Inc.
17 CA92838G2080 Visionary Metals Corp.
Anleihen
1 XS3425713XXX Dänemark, Königreich
2 US84615QAXXX Space Exploration Technologies Corp.
3 XS3398037XXX CA Immobilien Anlagen AG
4 XS3004167XXX Primo Water Holdings Inc.
5 AU3CB0336XXX Société Générale S.A.
6 USU8531HAXXX Space Exploration Technologies Corp.
7 XS3386682XXX N.V. Nederlandse Gasunie
8 XS3338302XXX Athora Holding Ltd.
9 FR0014019XXX Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale
10 FR0014019XXX Clariane SE
11 US30036FAXXX Evergy Kansas Central Inc.
12 XS3426512XXX MBH Mortgage Bank Co. Plc
13 XS3423992XXX NatWest Markets PLC
14 US84615QAXXX Space Exploration Technologies Corp.
15 US84615QAXXX Space Exploration Technologies Corp.
16 US84615QAXXX Space Exploration Technologies Corp.
17 US84615QAXXX Space Exploration Technologies Corp.
18 US91087BBXXX Vereinigte Mexikanische Staaten
19 DE000A46ZXXX Vonovia SE
20 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
21 USU8531HAXXX Space Exploration Technologies Corp.
22 USU8531HAXXX Space Exploration Technologies Corp.
23 USU8531HAXXX Space Exploration Technologies Corp.
24 USU8531HAXXX Space Exploration Technologies Corp.
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