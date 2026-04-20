von Patrick Gunti Moneycab.com: Sie sind seit dem 1. Januar 2026 CEO von Vetropack - welches waren Ihre ersten Prioritäten? Lukas Burckhardt: In den ersten Wochen war meine wichtigste Priorität, unsere Gruppe kennenzulernen. Und das geht nur durch viele Mitarbeitenden und auch Kunden persönlich zu treffen und vor allem: ihnen genau zuzuhören. Ich habe also entsprechend viel Zeit damit verbracht, unsere Werke zu besuchen unser Geschäft besser kennen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab