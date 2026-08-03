Nach einem schwachen Kursverlauf im Frühjahr hat der Zero Plastik Index zuletzt wieder etwas zulegen können. Neben einigen guten Quartalszahlen von Indexmitgliedern wie beispielsweise Tomra oder Befesa könnten auch Initiativen der Politik in den kommenden Wochen und Monaten für frischen Rückenwind sorgen. So hat etwa kürzlich der Bundestag mit der Verabschiedung der nationalen Vorschriften zur EU-Verpackungsverordnung die Grundlage für strengere Vorgaben beim Umgang mit Verpackungsabfällen geschaffen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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