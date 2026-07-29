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WKN: A12DFH | ISIN: CH0244767585 | Ticker-Symbol: 0UB
Tradegate
29.07.26 | 17:04
45,860 Euro
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Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
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UBS GROUP AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
UBS GROUP AG 5-Tage-Chart
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Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AUTO1 GROUP
AUTO1 GROUP SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AUTO1 GROUP SE22,920-3,62 %
BASF SE51,11+4,38 %
BEFESA SA34,950+1,45 %
BMW AG60,42+1,48 %
DANONE SA70,00-2,99 %
DEUTSCHE BANK AG31,570+2,05 %
DWS GROUP GMBH & CO KGAA68,70-4,25 %
ENI SPA23,610+6,98 %
ESSILORLUXOTTICA SA164,70-3,46 %
GERRESHEIMER AG28,360+1,43 %
HERMES INTERNATIONAL SCA1.486,50-12,82 %
KRONES AG118,20+3,87 %
MEDIOS AG11,100-9,31 %
PORSCHE AG44,370-1,09 %
RHEINMETALL AG1.155,40+6,31 %
RWE AG56,02+0,72 %
UBS GROUP AG45,860+0,31 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.