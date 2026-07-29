ROUNDUP: Deutsche Bank überrascht mit Milliardengewinn auf Rekordniveau

FRANKFURT - Sprudelnde Gewinne im Geschäft mit Wertpapieren, Währungen und der Begleitung von Börsengängen haben der Deutschen Bank im zweiten Quartal einen Milliardengewinn auf Rekordniveau beschert. Das Vorsteuerergebnis des Dax-Konzerns war mit knapp 2,7 Milliarden Euro nur minimal geringer als im gleichen Zeitraum des Rekordjahres 2007, wie Deutschlands größtes Geldhaus in Frankfurt mitteilte. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an.

ROUNDUP 5/Kreise: BMW baut weltweit 8.000 Jobs ab - Aktie unbeeindruckt

MÜNCHEN - Jetzt also auch BMW: Als letzter deutscher Autokonzern legen die Münchner ein großes Stellenabbauprogramm auf. Weltweit sollen rund 8.000 Jobs wegfallen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Unternehmenskreisen erfuhr. Der Stellenabbau soll über natürliche Fluktuation sowie ein Abfindungsprogramm auf freiwilliger Basis in Deutschland erfolgen. Die im Dax notierte Aktie reagierte nicht auf die Nachricht. Das BMW-Papier lag nach dem Mittag mit 0,2 Prozent im Plus. Über einen Stellenabbau bei den Bayern war bereits spekuliert worden.

ROUNDUP: Porsche-Gewinn stabilisiert sich - aber die Krise bleibt

STUTTGART - Der Gewinn des kriselnden Sport- und Geländewagenbauers Porsche AG hat sich in der ersten Jahreshälfte stabilisiert. Das Ergebnis nach Steuern lag von Januar bis Juni bei 1,07 Milliarden Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Das ist fast die Hälfte mehr als im ersten Halbjahr 2025. Gründe seien unter anderem das konsequente Management von Kosten und Preisen. Porsche-Chef Michael Leiters teilte mit: "Vor uns liegt aber noch viel Arbeit, um Porsche robust für die herausfordernde Zukunft aufzustellen." Die im MDax notierte Vorzugsaktie legte zunächst deutlich zu, gab die Gewinne aber wieder ab.

ROUNDUP: RWE wird nach gutem Halbjahr optimistischer für 2026 und 2027

ESSEN - Der Energiekonzern RWE blickt nach einem überraschend stark verlaufenen Halbjahr positiver auf 2026 sowie das kommende Jahr. Die erste Jahreshälfte habe die Erwartungen des Marktes übertroffen, teilte das Unternehmen überraschend am Dienstagabend nach Börsenschluss mit. Für das zweite Halbjahr rechnet RWE zudem mit höheren Rohstoffpreisen und einem zusätzlichen positiven Ergebnisbeiträgen aus der aufgestockten Beteiligung an Amprion. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an.

ROUNDUP 2: BASF kommt beim Konzernumbau voran - Rückkauf eigener Aktien

LUDWIGSHAFEN - Der weltgrößte Chemiekonzern BASF kommt beim Konzernumbau voran. "Wir haben unsere Kosten gesenkt, die Investitionsausgaben reduziert und die Auslastung unserer Anlagen erhöht", sagte Unternehmenschef Markus Kamieth zur Vorlage der endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal am Mittwoch in Ludwigshafen. Im ersten Halbjahr habe BASF mehr Stellen abgebaut als in den beiden Vorjahren zusammen. Zudem kündigte das Unternehmen an, ab August weitere eigene Aktien zurückzukaufen. Der Aktienkurs legte zur Wochenmitte deutlich zu.

ROUNDUP: Rheinmetall mit Gewinnsprung - Aktie weiter auf Erholungskurs

DÜSSELDORF - Rheinmetall hat Umsatz und operativen Gewinn im zweiten Quartal mit dem Rüstungsboom im Rücken deutlich gesteigert. Auf Basis vorläufiger Zahlen sei der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 69 Prozent auf fast 3,29 Milliarden Euro gewachsen, teilte das Unternehmen am Mittwoch überraschend mit. Anfang Juli hatte der Dax -Konzern ein Plus von mehr als 60 Prozent in Aussicht gestellt. Der Aktienkurs zog deutlich an.

ROUNDUP: Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 wächst kräftig - Anleger enttäuscht

BERLIN - Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 hat im zweiten Quartal bei Umsatz und Ergebnis kräftig zugelegt. Allerdings bleibt Chef Christian Bertermann trotz des aus Sicht von Experten überraschend guten Laufs weiter bei der Jahresprognose. Das enttäuschte viele Anleger. Die Aktie des im MDax notierten Unternehmens fiel am Mittwoch nach Handelsbeginn deutlich.

ROUNDUP: Krones profitiert von anhaltend guter Auftragslage - Prognose bestätigt

NEUTRAUBLING - Nach einem schwächeren Jahresstart hat sich Krones im zweiten Quartal erfolgreich gegen ein zunehmend schwieriges Wirtschaftsumfeld gestemmt. Auch trotz anhaltendem Gegenwind von der Währungsseite verzeichnete der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen mehr Umsatz und steigende Ergebnisse. Die Investitionsbereitschaft der Kunden sei weiterhin robust, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Neutraubling mit. Der erst seit Juni amtierende neue Krones-Chef Thomas Ricker hält deshalb an den Jahreszielen seines Vorgängers Christoph Klenk fest. An der Börse kam die Quartalsbilanz gut an.

ROUNDUP/Boom bei Smartbrillen: EssilorLuxottica wächst stark - Aktie gibt nach

CHARENTON-LE-PONT - Der Brillenkonzern EssilorLuxottica hat im ersten Halbjahr vom Boom rund um Smartbrillen profitiert und mehr erlöst. Zu konstanten Wechselkursen stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 9,7 Prozent auf gut 14,8 Milliarden Euro, wie das französisch-italienische Unternehmen am Dienstagabend in Charenton-le-Pont mitteilte. Analysten hatten jedoch etwas mehr erwartet. Die überraschend deutlich gestiegene Profitabilität konnte Sorgen von Anlegern letztlich nicht zerstreuen. Die im EuroStoxx 50 notierte Aktie zog am Mittwoch zunächst deutlich an, fiel dann aber.

Umbau kommt voran: Gerresheimer findet Käufer für Centor - Aktie mit Kurssprung

DÜSSELDORF - Der Verpackungshersteller Gerresheimer verschafft sich mit dem Verkauf zweier Geschäftsbereiche finanziell Luft. Die US-Tochter Centor sowie das Segment Primary Packaging Plastics würden an den Finanzinvestor Apex Partners veräußert, teilte der Spezialist für Pharmaverpackungen am Mittwoch in Düsseldorf mit. Basis sei ein Unternehmenswert inklusive Schulden von rund 1,5 Milliarden Euro. Das Geld soll in den Schuldenabbau fließen.

ROUNDUP: Deutsche-Bank-Tochter DWS enttäuscht mit Erträgen - Aktie sackt ab

FRANKFURT - Der Fondsanbieter DWS hat im zweiten Quartal deutlich mehr Geld von Anlegern eingesammelt als gedacht. Unter dem Strich flossen fast 25 Milliarden Euro zusätzlich in die DWS-Fonds, wie die börsennotierte Tochtergesellschaft der Deutschen Bank am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur mit knapp 16 Milliarden gerechnet. Der Gewinn legte vor allem dank einer geringeren Steuerlast zu, doch die Erträge verfehlten die Erwartungen von Analysten. Für die DWS-Aktie ging es daraufhin abwärts.

ROUNDUP: UBS steigert Gewinn überraschend stark - Aktie legt zu

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat den Gewinn im zweiten Quartal deutlich gesteigert. Der Konzerngewinn erreichte 2,8 Milliarden US-Dollar und damit 17 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Institut am Mittwoch in Zürich mitteilte. Dabei fiel allerdings ein positiver Steuereffekt aus dem Vorjahreszeitraum weg. Vor Steuern sprang der Gewinn sogar um 64 Prozent auf 3,6 Milliarden Dollar nach oben. Angesichts der Unsicherheit rund um schärfere Kapitalanforderungen ist das Management mit seinem Zeitplan für weitere Aktienrückkäufe jedoch zurückhaltend.

ROUNDUP: Geschäfte des Luxuskonzerns Hermes ziehen wieder an - Kurseinbruch

PARIS - Beim Luxuskonzern Hermes haben sich die Geschäfte nach einem schwachen Jahresstart zuletzt belebt. An der Börse brach der Kurs am Mittwoch dennoch ein, denn das wichtige Ledergeschäft lief im zweiten Quartal schlechter als am Markt gedacht. Am späten Vormittag brachten Aussagen des Managements dann den Kurs auf ein Tief seit mehr als drei Jahren Finanzchef Eric Du Halgouet erklärte in einer Investorenkonferenz, dass er im kommenden Jahr mit geringeren Preissteigerungen als 2026 rechnet.

ROUNDUP: Industrierecycler Befesa verdient mehr als erwartet - Aktie steigt

LUXEMBURG - Der Industrierecycler Befesa hat im zweiten Quartal mehr verdient als erwartet. "Unsere Aktivitäten in den USA waren ein starker Wachstumstreiber und das Geschäft mit sekundärem Aluminium gewinnt wieder an Dynamik", sagte Konzernchef Asier Zarraonandia laut Mitteilung am Mittwoch. Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte der Manager. An der Börse kam das gut an.

ROUNDUP/Weniger Kassengeld für Cannabis: Medios schockt mit Gewinnwarnung

BERLIN - Das Spezialpharma-Unternehmen Medios kappt nach einem durchwachsenen Halbjahr seine Gewinnerwartungen für 2026. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte 88 bis 92 Millionen Euro erreichen, teilte Medios überraschend am Dienstagabend mit. Bisher war der Vorstand von 94 bis 102 Millionen Euro ausgegangen. Ein Grund für die Kappung sind Kürzungen rund um medizinisches Cannabis bei den gesetzlichen Krankenkassen. An der Börse wurden die Neuigkeiten am Mittwoch mit einem Kursrutsch quittiert.

ROUNDUP: Eni plant dank starkem zweiten Quartal mehr Aktienrückkäufe - Kursplus

ROM - Der italienische Energiekonzern Eni will noch mehr Geld in Aktienrückkaufe stecken. Statt 2,8 sollen 2026 nun Papiere im Wert von 3,4 Milliarden Euro erworben werden, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Rom mit. Dies geschieht vor dem Hintergrund des ebenfalls nach oben gesetzten Ziels für die freien Barmittelzuflüsse aus dem operativen Geschäft, dank gestiegener Ölpreise und entsprechend besseren Raffineriemargen für Eni. Bei den Anlegern kam das gut an.

ROUNDUP/Protein-Hype: Danone verdient mehr - Anleger zurückhaltend

PARIS - Die Nachfrage nach proteinreichen Joghurts sowie angereicherten Getränken für ältere und kranke Menschen hat das Geschäft des Lebensmittelkonzerns Danone im zweiten Quartal angetrieben. Der vergleichbare Umsatz stieg um 4,2 Prozent, wie der Hersteller von unter anderem Activia-Joghurts am Mittwoch in Paris mitteilte. Dabei ausgeklammert sind Währungs- und Portfolioeffekte. Damit wuchs das Unternehmen stärker als von Analysten erwartet.



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