Ende Juni stoppte die Bundesregierung überraschend das Fregattenprogramm F126 - die Rheinmetall-Aktie geriet daraufhin deutlich unter Druck. Doch mit dem jüngst gewonnenen Millionenauftrag zur Modernisierung der Fregatte Bayern hat der Düsseldorfer Rüstungskonzern ein wichtiges Ausrufezeichen gesetzt. Nun stellt sich die Frage: Ist das erst der Anfang? Zwischen 1994 und 1996 stellte die Deutsche Marine vier Fregatten der Brandenburg-Klasse (F123) in Dienst: die Schleswig-Holstein, die Mecklenburg-Vorpommern, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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