Die Aktie des Rüstungskonzerns Rheinmetall bleibt eine klare Kaufempfehlung. Die jüngsten Quartalszahlen zeigen, dass die vorherige Kursschwäche weniger mit einer nachlassenden Nachfrage als mit verzögerten Umsätzen, langsamen Vergabeprozessen und hohen Investitionen zusammenhing. Zweites Quartal liefert den Beleg Im zweiten Quartal 2026 erzielte Rheinmetall 3,29 Milliarden Euro Umsatz, 69 Prozent mehr als im Vorjahr. Das operative Ergebnis mehr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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