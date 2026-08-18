Sowohl die Deutsche Bank als vor allem auch die Commerzbank stehen weiter im Fokus der Anleger. Die Deutsche-Bank-Aktie notiert aktuell bei rund 33 Euro und damit nur wenige Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 34,10 Euro. Nach der starken Kursentwicklung der vergangenen Monate konsolidiert das Papier derzeit leicht. Bei der Commerzbank ist die Ausgangslage durch das potenzielle Übernahmeszenario noch spannender. Die Commerzbank-Aktie bewegt sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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