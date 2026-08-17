Die RWE-Aktie bewegte sich zuletzt seitwärts in einer Range zwischen 54 und 59 €. Am Montag notiert sie aktuell bei rund 60 €. Seit Jahresanfang konnte der Kurs damit bereits um etwa +26 % zulegen. Hier stellt sich die Frage: Wie viel Potenzial besitzt die Aktie noch? Hohes Gewinnwachstum Die vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal und das erste Halbjahr wurden bestätigt. Dabei zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen Umsatz- und Ergebnisentwicklung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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