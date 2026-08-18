Milliardenmarkt Augengesundheit: Warum EssilorLuxottica und Carl Zeiss Meditec auf neue Technologien setzen - und wo Rise Nano Optics ins Spiel kommt

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Die Brille entwickelt sich zunehmend vom klassischen Sehwerkzeug zum Technologie- und Gesundheitsprodukt. Neue Materialien, digitale Diagnostik, innovative Linsentechnologien und intelligente Brillen verändern einen Markt, der bereits heute Milliardenumsätze erzielt. Allein der deutsche Eyewear-Markt kam 2024 laut Grand View Research auf rund 11,9 Milliarden US-Dollar. Bis 2030 soll das Marktvolumen auf knapp 18,9 Milliarden US-Dollar steigen - ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 7,7 Prozent.

Für Anleger ist dabei weniger die steigende Zahl verkaufter Brillen interessant als die Frage, wo künftig zusätzliche Wertschöpfung entsteht. Denn große Optikkonzerne investieren zunehmend in Technologien, die weit über klassische Sehkorrektur hinausgehen.

EssilorLuxottica zeigt, wohin sich der Markt bewegt

Wie stark Technologie inzwischen zum Wachstumstreiber werden kann, zeigt EssilorLuxottica (ISIN: FR0000121667). Der französisch-italienische Konzern vereint Marken wie Ray-Ban und Oakley mit einem der weltweit größten Geschäfte für Brillengläser und optische Lösungen.

2025 setzte EssilorLuxottica rund 28,5 Milliarden Euro um. Besonders bemerkenswert: Mehr als sieben Millionen AI-Brillen wurden im Gesamtjahr verkauft. Gleichzeitig legte das weltweite Geschäft mit Produkten zum Myopie-Management um 22 Prozent zu. Im ersten Quartal 2026 wuchs dieses Portfolio nochmals um 26 Prozent, während der Konzernumsatz währungsbereinigt um 10,8 Prozent auf 7,1 Milliarden Euro stieg.

Damit treffen zwei Entwicklungen aufeinander: Auf der einen Seite wird die Brille zur digitalen Plattform, auf der anderen gewinnt ihre Rolle als Bestandteil moderner Augengesundheit an Bedeutung.

Carl Zeiss Meditec: Technologie rund um das Auge

Auch Carl Zeiss Meditec (ISIN: DE0005313704) verdeutlicht die wirtschaftliche Dimension moderner Augenmedizin. Das Unternehmen entwickelt unter anderem Lösungen für Diagnostik, refraktive Behandlungen und intraokulare Linsen.

Im Geschäftsjahr 2024/25 erzielte Carl Zeiss Meditec einen Umsatz von rund 2,23 Milliarden Euro. Davon entfielen rund 1,72 Milliarden Euro auf den Bereich Ophthalmology.

Aktuell zeigt sich allerdings, dass selbst etablierte Marktführer nicht vor Gegenwind geschützt sind. Im ersten Halbjahr 2025/26 sank der Konzernumsatz um 5,7 Prozent auf 991 Millionen Euro, während das bereinigte EBITA deutlich zurückging. Das Unternehmen reagiert unter anderem mit einer Neupriorisierung seiner Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten und will gleichzeitig Spielraum für künftige Investitionen in Wachstum und Innovation schaffen.

Der entscheidende Punkt für Anleger: Augengesundheit entwickelt sich zunehmend zu einem technologiegetriebenen Markt.

Wenn Innovation direkt ins Brillenglas wandert

Genau an dieser Schnittstelle entsteht eine weitere Nische: Technologien, die nicht nur die Sehstärke korrigieren, sondern beeinflussen sollen, welche Bereiche des Lichts das Auge erreichen.

Hier kommt Rise Nano Optics (ISIN: ISIN:?CA76761X1069) ins Spiel. Das kanadische Health-Tech-Unternehmen verfolgt mit seiner patentierten SpectraGuard-Technologie einen nanotechnologischen Ansatz für Brillengläser. Nach Unternehmensangaben ist die Technologie darauf ausgelegt, 100 Prozent des UV-Lichts sowie bis zu mehr als 90 Prozent der Wellenlängen zwischen 400 und 600 Nanometern zu filtern und dabei natürliche Farbwahrnehmung und visuelle Klarheit zu erhalten. SpectraGuard wird vom Unternehmen als FDA-registriertes Class-I-Medizinprodukt positioniert.

Wichtig ist die Unterscheidung: Aus den Filtereigenschaften allein lassen sich keine garantierten medizinischen Behandlungserfolge ableiten. Entscheidend für Rise wird vielmehr sein, ob sich aus der Technologie ein kommerziell relevantes Produkt im Augenoptik- und Eye-Care-Markt entwickeln lässt.

Von der Technologie zur Kommerzialisierung

Hier hat 2026 eine neue Phase begonnen. Rise meldete im Juli seine erste Partnerschaft mit einem US-amerikanischen Eye Care Professional. LI Opticians in New York soll SpectraGuard Patienten anbieten und zugleich Feedback aus dem klinischen Vertriebskanal liefern.

Zuvor hatte Rise eine Partnerschaft mit dem kalifornischen Optiklabor SportifEye geschlossen. SportifEye soll SpectraGuard-Linsen produzieren und über sein bestehendes Netzwerk aus Augenoptikern und Handelspartnern vertreiben. Damit versucht Rise, vorhandene Produktions- und Vertriebsstrukturen zu nutzen, anstatt zunächst selbst eine kapitalintensive Fertigungsinfrastruktur aufzubauen.

Seit August ist die Aktie zudem in Frankfurt handelbar.

Für Anleger bleibt Rise Nano Optics ein Unternehmen in einer frühen kommerziellen Phase. Entscheidend werden nun tatsächliche Marktakzeptanz, weitere Vertriebspartnerschaften und letztlich Umsätze sein. Doch die Entwicklung bei EssilorLuxottica und Carl Zeiss Meditec zeigt, warum der übergeordnete Markt Aufmerksamkeit verdient: Die nächste Generation der Augenoptik wird zunehmend durch Technologie bestimmt - und Innovation findet dabei immer häufiger direkt am und im Brillenglas statt.