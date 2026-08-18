Das klingt durchaus gut. Der Chemieriese BASF kommt bei den Planungen für den geplanten Börsengang seiner Agrarchemiesparte weiter voran. "Wir vervollständigen gerade die Ausgliederung von der BASF", erklärte Livio Tedeschi, der im Konzernvorstand für das Landwirtschaftsgeschäft zuständig ist.Der Großteil des Geschäftsbereichs Agriculture Solutions sei bereits in Nord- und Südamerika sowie in Europa verselbstständigt worden, Asien solle bis zum Jahresende folgen. Tedeschi gehört dem BASF-Vorstand ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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