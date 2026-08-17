Die Schweizer Großbank UBS lässt ihre positive Haltung gegenüber RWE unangetastet. Analystin Wanda Serwinowska bekräftigte am Freitag das "Buy"-Votum, das Kursziel bleibt bei 68,00 €. Zweistellige Renditen im Blick Der eigentliche Kern der Studie dreht sich um die anstehenden Auktionen für Gas-Dampf-Kombikraftwerke, kurz CCGT. Serwinowska hält es für realistisch, dass RWE dabei zweistellige Renditen erzielen kann. Das ist keine Kleinigkeit, denn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de