München (ots) -Der Sonntag der Superlative startet mit einem 1:1 zwischen Essen und Rostock. Beide Trainer sprechen von "einem verdienten Punkt". "Ich bin total zufrieden mit unserer Leistung. Unser Weg ist ein sehr guter", erklärt RWE-Coach Uwe Koschinat. Ähnlich klingt das auch bei Hansas Interimscoach Yannic Thiel. "Ich bin mega stolz auf die Mannschaft, unabhängig vom Ergebnis. Vor dem Spiel hätte wahrscheinlich jeder gesagt, ein 1:1 in Essen in der Situation, in der wir sind, nimmt jeder mit. Die Art und Weise wie wir Fußball gespielt haben war auch mutig." MagentaSport-Experte Steven Rupprecht hält die Entlassung von Daniel Brinkmann für "komisch". "Ich war ziemlich geschockt. Ich hätte nicht gedacht, dass man nach einer Niederlage den Trainer freistellt. Ich sage, dass da irgendetwas anderes vorgefallen sein muss." Hansas Vorstandsvorsitzender, Ronald Maul, räumt ein: "Es ist uns völlig klar, dass das kein optimaler Zeitpunkt innerhalb einer englischen Woche ist. Wenn man Gremien übergreifend einheitlich überzeugt ist diesen Schritt zu machen, dann sollte man so konsequent sein ihn auch durchzuziehen." Steven Rupprecht bringt Steffen Baumgart als möglichen Nachfolger ins Spiel. "Es gibt Realitäten und die sind auch, dass sich Steffen Baumgart derzeit nicht in der 3.Liga sieht. Es wäre total romantisch und super, wenn Baumi irgendwann mal wieder Trainer von Hansa Rostock ist, aber das ist im Moment unrealistisch", erklärt Maul. Man werde ohnehin zuerst die Mitglieder informieren, wie es bei Hansa üblich sei. Yannic Thiel erklärt, worauf sich der künftige Hansa-Trainer freuen kann. "Wir haben eine geile Truppe, die hat Feuer. Das ist nicht nur die Woche, sondern schon vorher entstanden. Wir haben einen richtig geilen Teamgeist. Die Tage waren nicht einfach für alle, aber wir sind alle in einem Boot und ziehen an einem Strang."Nachfolgend Clips und Stimmen zum 7. Spieltag der 3. Liga. Bei Verwendung bitte MagentaTV als Quelle angeben. Weiter geht's am Freitag mit der Partie TSV Havelse gegen Fortuna Köln - ab 18.45 Uhr live. Alle Spiele der 3. Liga gibt es nur bei MagentaSport live.Rot-Weiß Essen - Hansa Rostock 1:1"Verdiente" Punkteteilung im Top-SpielDer Anpfiff in Essen verzögert sich um ein paar Minuten, da erstmal ein Loch im Tornetz behoben werden musste. Mit Kabelbindern gelingt es nach kurzer Zeit. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=d1A5eWJzZVo0cFBKQU44ekNVSXY4OUVaVFl0cms0SVNoRGJNOERIMEkzZz0=Uwe Koschinat, Trainer Rot-Weiß Essen: "Wir waren in vielen Situationen zu unpräzise und sind in aussichtsreichen Momenten unseren eigenen Fehlern nachgelaufen. Trotz alledem ist unser Weg ein sehr guter. Ich bin total zufrieden mit unserer Leistung. Hansa Rostock ist inhaltlich auch eine richtig gute Mannschaft. Mit Sicherheit sind sie ein momentan ein bisschen angefasst durch den Trainerwechsel und die eigenen Ambitionen, aber trotzdem muss man konstatieren, dass der Punkt mehr als verdient ist für uns." Über die hochgekochten Emotionen zwischen den Trainerbänken. "Irgendwas muss passiert sein, weil auf einmal viele Rostocker im Mittelbereich waren. Ich weiß nicht, wer da was ausgelöst haben soll und was da passiert ist." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=M1pzNXZDbUFEU2FmMU9HN1NnYVFzMVRJTm41OU1MdDRiektPYkEzblhmUT0=Yannic Thiel, Interimstrainer Hansa Rostock: "Wir sind gut ins Spiel gekommen und haben viel von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Ich bin mega stolz auf die Mannschaft, unabhängig vom Ergebnis. Vor dem Spiel hätte wahrscheinlich jeder gesagt, ein 1:1 in Essen in der Situation, in der wir sind, nimmt jeder mit. Die Art und Weise wie wir Fußball gespielt haben war auch mutig." Über den späten Ausgleich: "Es ist bitter, aber trotzdem überwiegt der stolz. Ein Punkt in Essen ist okay." Über die Mannschaft: "Wir haben eine geile Truppe, die hat Feuer. Das ist nicht nur die Woche, sondern schon vorher entstanden. Wir haben einen richtig geilen Teamgeist. Die Tage waren nicht einfach für alle, aber wir sind alle in einem Boot und ziehen an einem Strang. Wir haben verdient einen Punkt in Essen geholt." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=YzB1ZVRjMXY3R2RYdnRvUWF4Y3cxdFhYZHF6djg3a1EwWW1rRjRHTHFFUT0=MagentaSport-Experte Steven Rupprecht zur Entlassung von Daniel Brinkmann: "Ich war ziemlich geschockt. Ich hätte nicht gedacht, dass man nach einer Niederlage den Trainer freistellt. Ich sage, dass da irgendetwas anderes vorgefallen sein muss. Wenn man mit der Entwicklung nicht zufrieden ist, hätte man im Sommer schon den Cut gemacht und man hätte nicht erst vier Tage nach dem Spiel reagiert. Irgendwie erscheint das alles komisch." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=amNMek9PNlE1MVVweTgyZW5tcTBjMkIrYkE5K3FUc2ZTdGprOEZ6OEdUYz0=Ronald Maul, Vorstandsvorsitzender Hansa Rostock über den Verdacht von Steven Rupprecht in Bezug auf die Brinkmann-Entlassung: "Er hat nicht ganz unrecht. Es sollte nicht die Idee sein aus der Emotion heraus und aus einem Spiel am Freitag in Köln sofort zu handeln. Da sind schon ein paar Themen, die man analysieren muss und man sich dementsprechend Zeit nimmt. Es ist uns völlig klar, dass das kein optimaler Zeitpunkt innerhalb einer englischen Woche ist. Letztendlich ist es trotzdem unsere Aufgabe, wenn wir überzeugt sind davon zu handeln, dann ist es so. Am Montag ist die Entscheidung gereift. Das sind Sachen, die man sich vorher nicht ausmalt. Wenn man Gremien übergreifend einheitlich überzeugt ist diesen Schritt zu machen, dann sollte man so konsequent sein ihn auch durchzuziehen." Über die Situation im Sommer: "Wir haben eine Analyse betrieben, waren aber der Meinung, dass das zu reparieren ist. Wir hatten nicht die Rückmeldung, dass irgendwas innerhalb der Mannschaft nicht funktioniert. Wir haben in den letzten 40 Spielen 20-mal mehr als zwei Gegentore bekommen. Das ist ein Thema, was nicht so ganz neu ist und da ist die Frage wie schafft man Kompaktheit?" Steffen Baumgart als möglicher Nachfolger? "Es gibt immer Wünsche und Ideen, die nicht immer zuletzt Fans haben. Es gibt aber auch Realitäten und die sind auch, dass sich Steffen Baumgart derzeit nicht in der 3.Liga sieht. Es wäre total romantisch und super, wenn Baumi irgendwann mal wieder Trainer von Hansa Rostock ist, aber das ist im Moment unrealistisch. Es werden total viele Namen gehandelt. Wir müssen für uns intern klar sein. Nach wie vor wird bei Hansa Rostock zuerst an die Mitglieder informiert." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SEViNmh6SmpTa3R2MzBnWEx6aEFicDc3YzA4NUp6UUhvN0thNHMyOXVEQT0=Fußball live bei MagentaSportAlle Spiele der 3. Liga und der Google Pixel Frauen-Bundesliga live. Die 3. Liga an jedem Spieltag zusätzlich auch in der Konferenz. Außerdem internationaler Spitzenfußball live bei Sportdigital FUSSBALL und Sportdigital1+.3. Liga | 7. SpieltagFreitag, 18.09.2026ab 18.45 Uhr: TSV Havelse - Fortuna KölnPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6355487